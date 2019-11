Alessandro Zarino dopo UeD: “Lo hanno umiliato”, a sorpresa Jessica lo difende

Uomini e Donne, Alessandro Zarino dopo il trono: continua la polemica sulla redazione

Alessandro Zarino dopo Uomini e Donne continua a essere argomento di discussione. Il modo in cui è finito il suo trono non è piaciuto a molti, tant’è che si è accesa una polemica sui social contro la redazione. Il pubblico non ha in mano tutti gli elementi su cui si è basata la reazione di Maria De Filippi e della sua redazione, ma per ciò che è andato in onda molti hanno pensato che Alessandro non meritasse quel trattamento. A far discutere è stato anche il “Fregatene” usato da Maria De Filippi per proporre il trono a Veronica dopo il suo “no” a Zarino. La polemica non si è ancora placata e c’è stato chi ha chiesto il parere di Jessica Battistello, ex protagonista di Temptation Island 2019. Il motivo è semplice: Alessandro è stato il tentatore di Jessica e i due hanno anche lasciato il programma insieme.

Alessandro Zarino oggi, arrivano le parole di Jessica Battistello: “Era veramente interessato a Veronica”

Jessica sembrava convinta di voler conoscere meglio Zarino, ma molto presto ha iniziato a fare di tutto per riconquistare Andrea Filomena. Su Instagram, Jessica ha risposto alla domanda di un fan chiarendo il suo punto di vista sul trono di Alessandro. Queste le sue parole: “Hanno fatto qualche errore un po’ tutti. Ale poteva scegliere Veronica un po’ prima, si vedeva che era molto interessato a lei. Secondo me uscire con le altre due corteggiatrici ha fatto un po’ sembrare che volesse allungare un po’ il brodo. Detto ciò, secondo me lui è stato sincero con Veronica e veramente era interessato a lei”. Anche Alessandro comunque aveva spiegato di non aver giocato sul trono, seppure la sua sia sembrata una scelta costretta.

Jessica Battistello parla di Alessandro e Veronica dopo il “no” a Uomini e Donne

Jessica si è anche espressa su Veronica Burchielli, che ha accettato il trono immediatamente dopo aver detto il suo “no”. Sulla nuova tronista ha detto che non andrebbe giudicata per la scelta fatta, sia per la sua giovane età sia perché la conoscenza con Alessandro si è basata su poche ore effettive di conoscenza. E si riferiva al tempo passato insieme nelle esterne. Nonostante ciò, Jessica ha precisato: “Secondo me è da capire. Non è che ha fatto giusto, anzi. Per me avrebbe acquistato molti più punti se avesse detto no ad Alessandro e al trono e magari fuori si sarebbe vista con lui e avrebbero parlato e chiarito”.

Alessandro Zarino dopo Uomini e Donne, l’opinione di Jessica: “Lo hanno umiliato, è stato molto brutto”

Un ultimo intervento è stato riservato al modo in cui è stato trattato Alessandro, lo stesso modo che non è stato condiviso dalla gran parte del pubblico. Ebbene, anche Jessica ha trovato il tutto un po’ esagerato: “Mi è dispiaciuto vedere come lo hanno umiliato, secondo me, mostrando le esterne e andando avanti su questa cosa. Non serviva. L’ho visto in difficoltà e mi è dispiaciuto molto. Mi è dispiaciuto anche sentire Maria che diceva fregatene un secondo dopo che Ale è uscito. È stato brutto, molto brutto. Però anche Maria è umana, non è perfetta come nessuno lo è, e può fare anche lei questi errori”.