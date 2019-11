UeD, Alessandro Zarino dopo la scelta: “Non ho giocato”, e su Veronica…

Uomini e Donne, Alessandro Zarino dopo la scelta: le prime parole dopo il “no” di Veronica Burchielli

Alessandro Zarino dopo la scelta si è confidato ai microfoni di Witty. Il video in questione non è più presente sul portale, o almeno risulta complicato trovarlo, ma sta circolando ugualmente sul Web. Nelle immagini, l’ormai ex tronista si è sfogato con la redazione dopo aver ricevuto un “no” da Veronica Burchielli ed è evidente che ci sia rimasto male per come è andata a finire. La scelta di Alessandro Zarino è stata decisamente insolita, è giunta a sorpresa e all’improvviso. Proprio per questo Veronica ha avuto l’impressione che fosse una scelta obbligata, costretta dagli eventi e così ha deciso di rifiutare di conoscerlo fuori da Uomini e Donne. Ma sarà davvero così? Alessandro avrà davvero finto sul trono? Lui ha spiegato il suo stato d’animo e perché avrebbe preferito aspettare prima di scegliere Veronica.

Alessandro Zarino dopo la scelta a Uomini e Donne: “Veronica? Se veramente voleva conoscermi avrebbe rifiutato”

Queste le prime parole di Alessandro dopo la scelta a Uomini e Donne, nel video ripreso anche dal Vicolo delle news: “Ho seguito solo quello che sentivo. Non volevo perderla e magari uscire dal programma e conoscerla fuori poteva essere per lei una dimostrazione. Ha preferito un’altra via”. Avrebbe preferito aspettare prima di fare la sua scelta, ma solo per esserne sicuro: “Volevo solo essere sicuro, anzi non ho mai giocato con nessuno. Avevo capito che l’interesse verso di lei era troppo forte. Durante la settimana, prima, io lo avevo capito. Volevo solo essere sicuro di quello che provavo per lei veramente. Nulla. Questo è, ha scelto, punto”. Forse non si sarebbe aspettato né il “no” né che Veronica diventasse tronista: “Mi ha detto di no, ne ha approfittato e là si vede che comunque, insomma… Se veramente voleva conoscermi avrebbe rifiutato”.

Veronica Burchielli tronista, Alessandro Zarino scenderà a corteggiarla? “Non la recuperi, l’ho persa”

A questo punto qualcuno potrebbe pensare che Alessandro Zarino diventi corteggiatore di Veronica Burchielli, ma succederà? Il modello pensa che ormai sia una situazione irrecuperabile: “Cosa posso fare, dal momento che lei ha preso questa posizione e che faccio? Come la puoi recuperare più? Non la recuperi, l’ho persa. Quindi consiglio di seguire sempre i sentimenti e le sensazioni prima che poi accadano queste cose”. Ha preso tutto questo come un’esperienza da cui trarre insegnamento per il futuro.