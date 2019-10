Veronica Burchielli tronista, prime parole a UeD: frecciatina a Zarino?

Uomini e Donne, Veronica Burchielli è la nuova tronista: colpo di scena al Trono Classico

Veronica Burchielli è la nuova tronista di Uomini e Donne, un colpo di scena che forse in pochi si sarebbero mai aspettati. Di sicuro nessuno avrebbe mai immaginato di leggerlo nelle anticipazioni del Trono Classico di oggi. In studio durante la registrazione è successo davvero di tutto. Veronica ha manifestato i suoi dubbi su Alessandro Zarino, che stava corteggiando. Secondo lei, infatti, il tronista avrebbe dovuto sceglierla perché non interessato a nessun’altra. Invece Alessandro aveva anche chiesto nuove corteggiatrici, per questo Veronica è uscita dallo studio intenzionata ad andare via. Alessandro poi ha spiazzato tutti chiedendo le sedie rosse e scegliendo Veronica. La nuova tronista, nei panni di corteggiatrice ancora, ha risposto di non credere a questa scelta obbligata e quindi gli ha rifilato un bel “no”.

Anticipazioni Uomini e Donne, Veronica Burchielli nuova tronista: arrivano le sue prime parole

Maria De Filippi a questo punto ha preso una clamorosa decisione, mandando via Alessandro e promuovendo Veronica sul trono. Subito dopo la registrazione su Witty sono arrivate le prime parole di Veronica Burchielli tronista a Uomini e Donne. Eccole: “Che dire, sono emozionata e contenta molto. Soprattutto perché vuol dire che si è visto del buono ed è quello che mi rende più fiera. Vengo quasi a momenti da una delusione, penso che le porte si siano chiuse e invece se ne apre una ancora più grande. Emozioni simili ma opposte”. Nelle immagini del video si vede anche Veronica di fronte ad Alessandro, poi lei che si siede sul trono e si emoziona anche. Adesso si aspetta di trovare l’amore, almeno ci spera: “Mi piacerebbe scendesse una persona concreta, intelligente e con gli attributi. Io sono pronta a conoscere una persona nuova, a investire se qualcuno investe nei miei confronti ovviamente. Mi do se viene dato a me”.

Veronica Burchielli tronista, la frecciatina ad Alessandro Zarino? “Spero vada diversamente”

Augurandosi il meglio come tronista a Uomini e Donne Veronica Burchielli ha lanciato una frecciatina ad Alessandro Zarino: “Speriamo che vada diversamente, speriamo di riuscire a ottenere un percorso vero, pulito e con l’amore”. Avrà voluto dire che il percorso di Zarino non è stato pulito e vero e con amore?