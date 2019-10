Andrea Filomena ha perdonato Jessica? Lei chiede ‘aiuto’ ad Aldo e Alessia

Temptation Island, Jessica Battistello pronta a tutto per riconquistare Andrea Filomena e “usa” l’esempio di Aldo e Alessia

Jessica Battistello e Andrea Filomena sono tornati insieme? Pare ancora di no, ma lei non ha intenzione di arrendersi. A tenerli ancora uniti oggi è il loro cane, e tanto altro ovviamente, ma Jessica vuole costruire nuovi ricordi insieme ad Andrea. Non le sta più bene il finale scelto a Temptation Island 2019, un finale a cui lei sembrava essere giunta ancora prima di entrare nei villaggi. Jessica infatti sembrava stanca del rapporto con Andrea, sembrava convinta nell’andare alla ricerca di altro. E aveva trovato questo altro in Alessandro Zarino, che era il suo tentatore e proprio con lui era uscita dal programma. Conosciamo bene come sono andati poi i fatti, ma in queste ore Jessica ha risposto a chi asserisce che Andrea non dovrebbe perdonarla. Per farlo ha tirato in ballo anche Aldo Palmeri e Alessia Cammarota.

Jessica Battistello e Andrea Filomena, lei sulle coppie di Uomini e Donne: “Se non avessero perdonato non sarebbero felici”

Pensando forse che Andrea si faccia problemi a perdonarla anche per l’opinione pubblica, come aveva fatto intendere a Uomini e Donne, Jessica ha postato dei lunghi messaggi su Instagram. Ha esordito così: “Quando sento dire ‘un errore, un tradimento, una mancanza di rispetto non deve essere perdonata’ mi vengono in mente tante coppie conosciute e non che se non avessero perdonato non sarebbero felici come sono ora”. Lei considera il perdono come un grande atto di coraggio ed è vero, tuttavia non è così scontato che qualcuno perdoni l’altro solo per dimostrare di essere forte. Ma dopo queste parole, Jessica ha postato tra le stories una foto di Aldo, Alessia e i loro due figli. Una famiglia meravigliosa che qualche anno fa ha rischiato di naufragare.

Jessica e Andrea dopo Temptation Island, la Battistello parla di Alessia Cammarota: “Ha lottato per riavere Aldo”

Sappiamo tutti infatti che Aldo ha commesso un grande errore nei confronti di Alessia e che se ne è assunto tutte le responsabilità. Alla fine l’amore tra loro ha trionfato e Jessica pensa che possa succedere anche a lei con Andrea: “Ora ditemi, quella volta Alessia ha sbagliato a perdonare Aldo? Anzi può che perdonare lei ha proprio lottato per riaverlo nonostante il tradimento, perché credeva nel loro amore nonostante tutto”. Infine, Jessica ha voluto chiarire che lei non ha tradito Andrea nel villaggio, per cui nel loro caso non ci sarebbe un tradimento da perdonare. Eppure, a volte possono esserci parole e gesti più difficili da perdonare di un tradimento.