Temptation Island, Jessica vuole tornare con Andrea: lui parla di Ida Platano

Temptation Island, Jessica e Andrea torneranno insieme? Lei spiazza tutti a Uomini e Donne

Jessica e Andrea torneranno insieme dopo Temptation Island? Loro più delle altre sembravano la coppia destinata a vedere finire la relazione, soprattutto lei sembrava convinta di essere stanca. E invece oggi è stata proprio Jessica Battistello a spiazzare tutti! Jessica e Andrea sono stati ospiti a Uomini e Donne nella registrazione di oggi, 13 settembre, come da tradizione per le coppie protagoniste di Temptation Island. In studio era presente anche Filippo Bisciglia, ma soprattutto c’era anche Alessandro Zarino! Lui adesso è un tronista di Uomini e Donne, ma lo abbiamo visto uscire insieme a Jessica dal villaggio dell’Is Morus Relais. Cosa sarà successo tra Jessica e Alessandro?

Jessica vuole riconquistare Andrea dopo Temptation, ma lui non ci sta

Ebbene, pare che lei abbia interrotto la conoscenza perché si è resa conto di pensare più ad Andrea. Avete letto bene, Jessica vuole tornare insieme ad Andrea dopo Temptation Island! In studio hanno raccontato a Maria De Filippi che si sentono e che lei vorrebbe riprovarci. Lui invece non sembra affatto propenso a dare una seconda possibilità alla loro storia, ha detto di stare bene anche da solo anche se a volte sente la mancanza di Jessica. Maria ha provato a consigliargli di mettere da parte l’orgoglio, ma Andrea ha risposto che ci sono anche altri motivi. Lui insomma non è sicuro di voler tornare insieme a Jessica, ma secondo lei non lo penserebbe davvero ma sarebbe invece influenzato dall’opinione pubblica e dal pensiero dei genitori. La mamma e il papà di Andrea infatti sarebbero contro di lei.

Andrea di Temptation Island, la verità su Ida Platano: anticipazioni

Nelle anticipazioni su Jessica e Andrea riportate da Il Vicolo delle News si legge anche che lei in studio ha raccontato che in privato lui le ha detto di avere paura a ricominciare. Era già chiaro comunque che Jessica volesse tornare insieme ad Andrea: le sue parole non lasciavano dubbi! Non si è parlato solo di questo, comunque, ma anche di Ida Platano! Nelle ultime settimane si è vociferato su un possibile avvicinamento tra Andrea e Ida infatti, ma lui oggi ha spiegato che si sono sentiti in amicizia e non si sono mai visti.