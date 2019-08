Temptation Island, Andrea e Jessica di nuovo insieme? Le ultime news stupiscono

Temptation Island, Andrea Filomena e Jessica Battistello news: la coppia potrebbe sorprendere!

Andrea e Jessica torneranno insieme dopo Temptation Island? La coppia potrebbe stupire tutti con un ritorno di fiamma! Fra loro tutto è finito al falò di confronto, Andrea inizialmente sembrava anche disposto a perdonare la sua ex fidanzata ma vista la reazione di lei si è convinto a mettere fine alla loro storia. Andrea e Jessica si sono lasciati dopo più di due anni di relazione, convivevano e hanno un cane insieme, che oggi vive a casa di Andrea ma che Jessica vede di tanto in tanto. Perché diciamo che qualcosa potrebbe cambiare in futuro? Per delle risposte che entrambi hanno dato su Instagram ai fan… I due hanno risposto alle domande di chi li segue e incrociando le loro risposte non possiamo escludere un ritorno di fiamma.

Andrea e Jessica di nuovo insieme? La risposta che spiazza

Andrea e Jessica torneranno insieme davvero? A oggi non possiamo saperlo, ma giudicate voi dalle risposte che hanno dato! Lei in particolare ha risposto a una domanda diretta sull’argomento. Le hanno chiesto se con Andrea è finita del tutto o se invece in futuro le cose potrebbero cambiare, sottolineando che insieme sono molto belli. Jessica ha risposto così: “Sinceramente non lo so, è così imprevedibile la vita! Grazie comunque”. Mai dire mai, detto in sintesi: tutto può succedere! Tuttavia al momento la ragazza è convinta della scelta fatta a Temptation Island: “Probabilmente sì perché giusta o sbagliata che fosse con il passare del tempo mi ha portato a capire tante cose che non avrei capito se non fossi arrivata a fare tutto ciò che mi son sentita di fare!”.

Andrea e Jessica dopo Temptation Island, lui pronto a cambiare

Tra le risposte di Andrea abbiamo trovato una in cui ha parlato di cosa cambierebbe nella sua vita. Lui ha risposto così: “Avere un po’ di tempo in più per me stesso, perché penso sempre all’azienda”. Questa è una delle problematiche più grandi nella coppia, Jessica infatti si sentiva molto trascurata e si lamentava continuamente del fatto che Andrea pensasse troppo al suo lavoro. Se lui dovesse riuscire ad avere più tempo per sé stesso, allora un ritorno di fiamma sarà davvero possibile?