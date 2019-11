Anticipazioni Trono Classico, Giulio non ha scelto: la verità, corteggiatrici furiose

Uomini e Donne anticipazioni, Giulio Raselli non ha ancora scelto: Giovanna e Giulia tornano in studio

Dopo le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana scorsa qualcuno ha iniziato a pensare che Giulio Raselli avesse fatto la sua scelta. Mai altra ipotesi fu più sbagliata: il tronista è tutt’altro che vicino a una scelta! La settimana scorsa ha lasciato lo studio per andare a cercare Giovanna, dopo che né lei né Giulia si erano presentate in puntata. Nella registrazione di oggi Maria De Filippi ha parlato di cosa è successo dopo l’uscita dallo studio di Giulio. La prima a scendere le scale è stata Giulia, furiosa con il tronista perché non l’ha cercata dopo la scorsa puntata. I due hanno litigato, poi la corteggiatrice ha detto di essere in studio solo per chiarire e ha manifestato l’intenzione di andare via. Alla fine comunque è rimasta in studio: Giulio le ha spiegato di non averla cercata perché cercava una sua reazione.

Uomini e Donne, Giulio Raselli sotto attacco: Giulia e Giovanna contro il tronista

Chiarita la questione fra loro due, Maria ha mostrato cosa è successo tra Giulio e Giovanna dopo la scorsa registrazione. Il tronista ha raggiunto la ragazza, ma senza ottenere un chiarimento. Hanno discusso e discusso ancora, lui le ha rimproverato di comportarsi un po’ da bambina e un po’ da diva. Giovanna non avverte l’interesse di Giulio e a questo punto lui è andato via. In studio hanno continuato a discutere, fino a quando è intervenuta Giulia. Quest’ultima ha suggerito alla rivale di guardare meglio il comportamento di Giulio, perché in realtà rincorre Giovanna e non lei. Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo nelle News aggiungono anche che Giulio ha ammesso di essere lontano dalla scelta.

Anticipazioni Trono Classico, Giulio lontano dalla scelta: Giulia e Giovanna in rivolta

Questa dichiarazione del tronista ha scatenato una discussione con Giovanna e Giulia, che si sono lamentate e non poco. Alla fine Giulio ha indicato loro la porta, qualora non accettassero il suo comportamento. Cosa sarà successo a questo punto? Giulia e Giovanna hanno iniziato a litigare fra loro! Di Carlo Pietropoli non si è parlato in questa registrazione, mentre Veronica Burchielli è finita sotto accusa.