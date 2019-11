Anticipazioni Trono Classico, Giulia nella bufera: baci con calciatori e Lorenzo Riccardi

Uomini e Donne anticipazioni, Giulio Raselli in tilt: pesante segnalazione su Giulia D’Urso

Pesante segnalazione su Giulia D’Urso! La protagonista delle anticipazioni del Trono Classico di oggi è senza dubbio la corteggiatrice di Giulio Raselli. Quest’ultimo è in seria difficoltà, dopo un percorso altrettanto complicato. Il tronista ha fatto due esterne con Giovanna e due con Giulia, ma di quest’ultima non ha gradito particolarmente l’inventiva. Giulia ha creato un percorso con tutte le loro foto insieme, ma Giulio avrebbe preferito scoprire qualcosa di lei ed entrare nel suo mondo. Ed è proprio ciò che ha fatto Giovanna, portando il tronista a casa della famosa zia Carmela. Giulio ha anche conosciuto il papà di Giovanna, mentre con la zia c’è stato qualche piccolo battibecco pare di capire ma tutto si è risolto dopo il confronto. Si spera, almeno. Tornati in studio dopo le esterne, Maria ha parlato della segnalazione su Giulia.

Anticipazioni Trono Classico, segnalazione su Giulia D’Urso: ha baciato un calciatore

A farla è stata Sheri, un’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino (a proposito, c’è stato un colpo di scena: Veronica lo ha cercato oggi!). Le due pare siano diventate amiche e hanno trascorso insieme un sabato sera, quello del 2 novembre per essere precisi. Sheri ha raccontato che quella sera Giulia avrebbe baciato un famoso calciatore e che sia stata sul punto di andare via con lui dal locale, ripensandoci subito dopo per dei sensi di colpa. Pare che Sheri e la migliore amica di Giulia abbiano anche protetto questo bacio da occhi indiscreti. Giulia non ha negato il bacio in studio, come rivelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News, ma ha invece negato che lui si sarebbe infuriato dopo che lei ha preferito non andare via con lui. Secondo la corteggiatrice, infatti, questo calciatore avrebbe urlato solo perché non voleva pagare delle bottiglie.

Uomini e Donne registrazione, Lorenzo Riccardi interviene su Giulia: baci in passato

Giulia ha chiesto di interpellare la sua migliore amica per un’ulteriore conferma della sua versione, ma pare non sia stato fatto perché essendo amica sua la coprirebbe senza dubbio. A questo punto è intervenuto Lorenzo Riccardi, ospite con Claudia della puntata. L’ex tronista ha detto che in passato, tre anni fa, si è baciato più volte con Giulia, ma ha raccontato che è comunque una brava ragazza. Tina ha difeso la corteggiatrice, mentre Gianni pare non le creda affatto. Giulia ha lasciato lo studio durante l’esterna con Giovanna, versando qualche lacrima e dicendo di non essere più in grado di sopportare più la visione di Giulio e Giovanna insieme.

Trono Classico, Giulia va via in lacrime e Giulio non vuole riprenderla: anticipazioni

Secondo molti è stata una scusa, inoltre Giulio le ha detto che faceva bene ad andare via e che lui non andrà a riprenderla. A questo punto Giovanna è intervenuta dicendo che la segnalazione sembra essere del tutto vera, per cui ha chiesto al tronista che intenzioni avesse. Giulio Raselli ha però detto di non avere ancora una scelta sicura. Nel caso in cui dovesse rendersi conto di voler scegliere Giulia, allora andrà via senza scegliere. Invece se la scelta a Uomini e Donne dovesse essere Giovanna, non sarà affatto un ripiego.