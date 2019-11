Giulia e Daniele dopo la scelta, un passo importante: l’annuncio a UeD

Uomini e Donne, Giulia e Daniele news: le ultime anticipazioni sulla nuova coppia del Trono Classico

Giulia e Daniele dopo la scelta sono tornati a Uomini e Donne! La nuova coppia è stata invitata oggi nella registrazione del Trono Classico per raccontare come procede la relazione lontano dalle telecamere. Molti erano a caccia di news su Giulia e Daniele, anche perché non possono mostrarsi insieme sui social per il momento quindi tutto era avvolto nel mistero. Ma per fortuna ci hanno pensato le anticipazioni di Uomini e Donne a fornirci aggiornamenti! Ebbene, Giulia e Daniele dopo la scelta stanno ancora insieme e tutto prosegue a meraviglia anche nella vita reale. Tra i due l’intesa era reale dunque e non dettata solo dalle circostanze. L’ex tronista ha detto di aver trovato in Daniele una persona che ha tutto ciò che cercava e di essere felice.

Giulia e Daniele dopo la scelta tornano ospiti in studio e annunciano una novità

In studio non sono mancate le novità e gli annunci! Giulia infatti ha detto che in questi giorni ha trascorso la maggior parte del tempo a casa di Daniele e proprio per questo hanno preso una importante decisione. Come si legge sul Vicolo delle news, Giulia e Daniele dopo Uomini e Donne non perderanno tempo e cercheranno subito casa insieme! Una convivenza troppo precoce? Magari no, visto che già durante le prime esterne i due affermavano di provare la sensazione di stare insieme da anni. Un colpo di fulmine? Forse anche qualcosa di più: si sono proprio trovati. E sulla loro reale intesa si è espresso anche un amico di Daniele nonché ex corteggiatore!

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nelle prossime puntate del Trono Classico

Questa comunque è stata una puntata abbastanza ricca, come abbiamo anticipato in apertura. Non solo Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon ospiti, perché c’è stata una sfuriata di Veronica Burchielli contro tutti (anche Alessandro). Ancora in alto mare invece Giulio Raselli: la verità sulla sua scelta è venuta fuori oggi in studio. Infine, Maria De Filippi ha spiazzato tutti annunciando l’arrivo di Alessandro Zarino ad Amici 19!