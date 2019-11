Uomini e Donne Giulia e Daniele, parla un amico ed ex scelta: “Li vedo simili”

Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon: lui è amico di Alessio Campoli

Giulia e Daniele dopo Uomini e Donne non hanno ancora dato notizie di come procede la storia dopo la scelta, ma non ne eravamo in attesa. Sappiamo bene infatti che quando c’è una scelta a Uomini e Donne, i protagonisti della stessa non possono mostrarsi insieme sui social network fino a quando non va in onda la puntata della scelta. Daniele Schiavon ha continuato a usare Instagram come sempre, comparendo insieme ai suoi amici e alla squadra di calcio con cui gioca. Come già saprete Daniele è di Roma, proprio come l’ormai ex tronista, e di ex corteggiatori romani ne abbiamo visti molti passare per lo studio del Trono Classico. Che alcuni si conoscano e siano amici è facile insomma ed è questo il caso. Daniele è amico di Alessio Campoli, ex corteggiatore e scelta di Angela Nasti.

Giulia e Daniele dopo la scelta a Uomini e Donne, parla un amico ed ex scelta: “Li vedo molto simili”

Lo abbiamo scoperto grazie a una storia su Instagram di Alessio, in cui ha risposto alla domanda di un fan. Gli hanno chiesto se è felice per Daniele, visto che Giulia lo ha scelto, a sorpresa nell’ultima puntata. L’ex fidanzato di Angela Nasti ha prima detto di aver letto qualcosina e di essere quindi al corrente della scelta a sorpresa. Poi ha aggiunto: “Non l’ho ancora sentito sinceramente ma lo farò. Contento sì, perché so che è un bravo ragazzo, li vedo molto simili. A parte la città di provenienza”. Che Giulia e Daniele di Uomini e Donne stessero bene insieme è sotto gli occhi di tutti: non a caso per Alessandro Basciano non c’è stato nulla da fare.

Trono Classico, Giulia e Daniele: una scelta improvvisa al centro dello studio

Giulia ha spesso detto di provare qualcosa di forte nei confronti di Daniele ed era abbastanza evidente. Lo stesso Alessandro se ne è reso conto, infatti proprio lui ha spinto Giulia ad agire e a scegliere subito, al centro dello studio in quel momento, senza sedie rosse.