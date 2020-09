La partecipazione di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle è a rischio? I dubbi sono nati dopo le ultime dichiarazioni di Guillermo Mariotto a Domenica In, nella puntata in onda su Rai Uno domenica 27 settembre 2020. Il giurato venezuelano ha ammesso che l’operazione del ballerino non è stata così semplice. Oltre due ore per un’appendicite che stava per andare in peritonite. Da circa una settimana Todaro è in ospedale, al Gemelli di Roma, e non uscirà prima del prossimo martedì. Riuscirà subito a rimettersi in pista per affiancare la talentuosa Elisa Isoardi? A detta di Mariotto non ci sono vere e proprie certezze ma c’è la possibilità che la conduttrice Rai sia costretta di nuovo a ballare da sola il prossimo sabato, quando Milly Carlucci presenterà la terza puntata dello show. Nel corso della seconda puntata, infatti, la Isoardi ha scelto di esibirsi da sola e non rimpiazzare Todaro con un altro ballerino.

Raimondo Todaro come sta oggi? Ancora in ospedale, parla Guillermo Mariotto

“L’operazione di Raimondo Todaro non è stata una cosa semplice, è durata ben due ore. Lo dimettono martedì ma riuscirà subito a ballare? Non è una cosa semplice, stanno valutando”, ha confidato Guillermo Mariotto a Mara Venier. “Martedì dovrebbe uscire dall’ospedale ma non sappiamo se sarà in grado di ballare”, ha aggiunto il giudice di Ballando con le Stelle. Mariotto non ha lesinato complimenti a Elisa Isoardi e alla sua voglia di mettersi in gioco nonostante le difficoltà. Una esibizione – quella dell’ex volto de La prova del cuoco – che ha messo d’accordo davvero tutti, in primis il pubblico che ha apprezzato il coraggio e la determinazione dell’ex Miss Cinema.

Raimondo Todaro in ospedale: stop ai gossip con l’allieva Elisa Isoardi

L’improvviso malore di Raimondo Todaro ha bloccato i gossip sul ballerino e la sua allieva Elisa Isoardi. Da settimane i due vengono sorpresi dai paparazzi in atteggiamenti piuttosto intimi. Prima la passeggiata mano nella mano per le strade di Roma, poi il bacio fuori gli studi Rai. Per ora Elisa preferisce glissare sull’argomento mentre Todaro ha ammesso che è nata un’amicizia speciale con l’ex fiamma di Matteo Salvini. In questi giorni in ospedale Raimondo è stato supportato molto da Elisa ma pure dall‘ex moglie Francesca Tocca (professionista di Amici) e dalla figlia Jasmine che ha sette anni. Todaro è single da un anno: l’estate scorsa ha vissuto un breve flirt con la web influencer Paola Leonetti.