Seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020 piuttosto impegnativa per Elisa Isoardi. La conduttrice Rai è stata costretta a ballare da sola, senza il suo maestro Raimondo Todaro. Nei giorni scorsi il ballerino è stato operato d’urgenza all’appendicite e oggi è ancora ricoverato in ospedale, al Gemelli di Roma. Elisa, insieme alla produzione, ha scelto di non ballare con nessun altro ma di esibirsi da sola. La 37enne ha optato per un freestyle sulle note della canzone E dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo. Durante tutta la performance Raimondo è stato collegato sullo schermo e a fine esibizione (video più in basso) ha lodato il lavoro della sua allieva. L’impegno dell’ex fidanzata di Matteo Salvini è piaciuto molto al pubblico, che via social si è complimentato per il coraggio della concorrente di Milly Carlucci. Qualche perplessità è stata invece sollevata dalla giurata Carolyn Smith, che ha rifilato un 4 alla Isoardi. Il motivo? A detta della coreografa e ballerina scozzese non è giusto votare per una singola persona in una gara in cui ci sono tutte coppie. Nonostante il parere contrario di Carolyn, Elisa è riuscita a portare a casa ben 32 punti.

Ballando con le Stelle: Elisa Isoardi costretta a ballare da sola, Todaro ancora in ospedale

Dopo il ricovero di Raimondo Todaro, Elisa Isoardi è stata aiutata a Ballando con le Stelle da Sara Di Vaira e Stefano Oradei. L’ex conduttrice de La prova del cuoco è così riuscita a preparare al meglio il suo freestyle. Freestyle che ha commosso e inorgoglito Todaro, che ha subito instaurato un bel feeling con la sua allieva. Secondo qualcuno tra i due sta nascendo una storia d’amore ma per il momento Elisa e Raimondo si professano solo amici. Un’amica già importante e intensa, tanto che la presentatrice non ha nascosto le sue lacrime alla notizia dell’intervento di Todaro. Quest’ultimo dovrebbe rientrare a Ballando con le Stelle nei prossimi giorni, salvo ulteriori complicazioni.

Ballando con le Stelle: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme?

Da settimane Elisa Isoardi e Raimondo Todaro vengono sorpresi dai paparazzi in atteggiamenti piuttosto intimi. Prima la passeggiata mano nella mano per le strade di Roma, poi il bacio fuori gli studi Rai. Per ora Elisa preferisce glissare sull’argomento mentre Todaro ha ammesso che è nata un’amicizia speciale con l’ex Miss Cinema. Della serie, se son rose fioriranno…