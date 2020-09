Elisa Isoardi e Raimondo Todaro insieme: c’è il bacio

Nuovo scoop del settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 16 settembre 2020 il direttore Alfonso Signorini ha pubblicato le foto della passione scoppiata tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, coppia di concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Da settimane si mormora di un flirt tra i due. La conduttrice Rai e il ballerino di Milly Carlucci erano stati avvistati prima in teneri atteggiamenti, poi mentre passeggiavano mano nella mano per le strade di Roma. Ora un bacio immortalato dai paparazzi che farà sicuramente discutere nel corso della prima puntata del varietà di Rai Uno. Tra allenamenti e coreografie, Elisa e Raimondo appaiono più complici che mai… è nato un nuovo amore? Di recente Todaro ha smentito a mezzo stampa assicurando che con la Isoardi c’è solo una bella amicizia. Ma si sa che tra l’amicizia e l’amore c’è la distanza di un bacio…Slancio di passione arrivato proprio a pochi giorni dall’inizio di Ballando, previsto per il prossimo 19 settembre.

La situazione sentimentale di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Elisa Isoardi è single da tempo. Dopo la chiacchierata relazione con Matteo Salvini, ha amato il produttore Alessandro Di Paolo. Un legame importante, che non si è mai tramutato in qualcosa di più serio. Oggi sono rimasti amici mentre Elisa è alla ricerca del grande amore con il quale mettere su famiglia. Raimondo Todaro, invece, ha alle spalle un matrimonio finito con la ballerina di Amici Francesca Tocca. I due hanno avuto una figlia, Jasmine, che oggi ha sette anni. Di recente Raimondo è stato beccato in compagnia della web influencer Paola Leonetti ma non si è saputo più nulla di questa liaison.

Quando inizia la nuova edizione di Ballando con le Stelle

A causa dei tamponi positivi di Samuel Peron e Daniele Scardina, Ballando con le Stelle non è più iniziato lo scorso sabato 12 settembre. Il varietà di Milly Carlucci partirà ufficialmente il 19 settembre. Confermata la giuria composta da: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto. Rispetto agli altri anni non ci sarà più la sala delle stelle dove tutti i concorrenti attendevano il loro turno per l’esibizione. Una scelta dettata dalle nuove regole anti contagio da Covid-19.