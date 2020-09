Raimondo Todaro in ospedale, ma “nulla di grave”: parla Selvaggia

Raimondo Todaro è in ospedale e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La notizia è arrivata a sorpresa, nessuno sapeva o poteva immaginare che il ballerino sarebbe stato costretto a fermarsi. Il maestro di Ballando con le stelle è stato infatti colpito da uno di quei malori che arrivano all’improvviso: l’appendicite. L’infiammazione colpisce da un momento all’altro e non manda segnali di avviso, inoltre quando arriva è necessario sottoporsi a un’operazione chirurgica e Raimondo Todaro non potrà di certo sottrarsi. Questo gli impedirà certamente di prendere parte alla prossima puntata di Ballando con le stelle 2020, che si conferma essere un’edizione decisamente movimentata. Non a caso tra i fan del programma qualcuno ha commentato la notizia osservando che l’annata 2020 ha colpito ancora!

Raimondo Todaro ricoverato in ospedale: dovrà essere operato per appendicite, le news

La notizia dell’appendicite di Raimondo Todaro è arrivata dai profili social di Selvaggia Lucarelli. Il giudice di Ballando con le stelle ha scritto un breve messaggio comunicando ai suoi follower, in particolare al pubblico di Rai Uno, che Raimondo al momento è ricoverato in ospedale per appendicite. Non è “nulla di grave”, come ha scritto lei, ma il ballerino “dovrà essere operato” e quindi dovrà fermarsi per qualche giorno. La ferita di un intervento ci mette un po’ a guarire del tutto e specialmente a permettere movimenti come quelli che si fanno nella danza, ma si tratta pur sempre di un’appendicite e non di un’operazione al ginocchio, per fare un esempio, quindi i tempi di recupero non dovrebbero essere lunghissimi. Per chi si stesse chiedendo come sta Raimondo Todaro possiamo immaginare che abbia dei forti dolori, calmati da dei medicinali, ma null’altro.

Ballando con le stelle, si ferma anche Raimondo Todaro: il ballerino colpito da appendicite

Come ha sottolineato la stessa Selvaggia, in questa edizione di Ballando con le stelle non ci si annoia di certo. Tra slittamenti e casi di Coronavirus, tra cui Samuel Peron che è ancora fuori dalla gara, adesso è arrivato anche il ricovero improvviso di Raimondo Todaro. Tra il pubblico adesso c’è chi si domanda cosa farà Elisa Isoardi, sua partner a Ballando (e di gossip!). Ballerà con un altro maestro fino al rientro di Todaro oppure lo aspetterà?