Temptation Island Vip anticipazioni: Chiara lascia Simone e nuova coppia

Temptation Island Vip anticipazioni: Chiara lascia Simone, in arrivo una nuova coppia

Si è da poco conclusa la terza puntata di Temptation Island Vip e già incombono le anticipazioni del quarto appuntamento, in onda lunedì prossimo (30 settembre 2019). Il punto più caldo del capitolo appena conclusosi, è stato senza dubbio il confronto al falò tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. L’attrice ha piantato su due piedi quello che ora è diventato il suo ex compagno. Idee più che chiare per la showgirl che si è detta schifata del comportamento avuto da Andrea (molto vicino alla single Zoe) che, per difendersi, ha sostenuto di non aver mai avuto problemi simili nelle sue relazioni precedenti. Peccato che mentre pronunciava tali parole su Instagram si è fatta viva la sua ex moglie Daniela, sostenendo di essere stata tradita proprio da lui.

Anticipazioni quarta puntata di Temptation Island Vip

Dunque Nathalie e Andrea hanno lasciato il programma da separati (Alba Parietti da casa si è scatenata su Ippoliti, così come la sua ex moglie) e non li vedremo più nelle prossime puntate. Vedremo invece Chiara e Simone. A quanto pare lei lascerà Bonaccorsi dopo aver capito che lui non è il ragazzo giusto per lei. Questo almeno quello che ha lasciato intendere piuttosto nitidamente Alessia Marcuzzi. Ci sarà poi un nuovo innesto nello show, quello della coppia formata da Alex Belli e Delia Duran, fidanzati da circa un anno e conviventi. “Sto per crollare“, sussurrerà Pago, segno che con la Enardu i problemi si acuiranno ancor più. Anche la Pettinelli proseguirà a nutrire forti dubbi nei confronti di Stefano. Ci sarà un falò di confronto.

Temptation, la crisi delle coppie

Lungo la terza puntata sono emersi nuovi problemi tra Pago e Serena, sempre più distanti e dubbiosi (naturalmente non è mancata la stoccata a distanza di Giovanni Conversano, ex della Enardu). Sono proseguiti anche gli attriti tra Gabriele Franco e Silvia, che continuano a scoprirsi incompatibili su diversi punti di vista. Inoltre c’è stata la forte crisi di Anna Pettinelli, assai preoccupata per l’intesa tra il suo Stefano e la tentatrice Cecilia.