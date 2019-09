Conversano continua a stuzzicare Serena: è la volta dei “Pannolini”

Temptation Island Vip, Serena Enardu: l’ironia di Giovanni Conversano

Giovanni Conversano sta rendendo questa edizione di Temptation Island Vip ancora più interessante. Nonostante non sia all’interno del cast della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi, l’ex calciatore è uno dei protagonisti indiscussi di quest’anno. L’ex di Serena Enardu pare si sia ormai appassionato, in tutto e per tutto, al percorso che la bella sarda sta facendo all’interno del villaggio. Dopo le frecciatine delle passate settimane, anche oggi Conversano pare abbia deciso di intervenire a modo suo attraverso il proprio profilo Instagram. Poco dopo la messa in onda dei falò della Enardu e di Pago, Giovanni ha condiviso una strana frase tra le sue storie.

Giovanni Conversano commenta la crisi di Serena a Temptation Island Vip

Il nuovo falò non è stato affatto facile, né per Pago né per Serena. In una chiacchierata tra il cantante la tentatrice Valentina, lui si è lasciato andare ad una strana rivelazione sul conto della sua compagna. Secondo l’uomo, la Enardu vive molto male l’età che pazza e l’arrivo della vecchiaia. Successivamente, l’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogata a sua volta con Anna Pettinelli. La donna crede di non conoscere assolutamente l’uomo con cui è stata per ben sei anni e che ora che lui è arrivato quasi ai cinquanta anni non può certo arrivare a capire determinate cose. Proprio con queste premesse, potremmo presumere che le parole condivise de Conversano siano una nuova stoccata alla sua ex fidanzata.

Serena in lacrime: il commento di Giovanni Conversano

Giovanni Conversano scrive: “Io avevo trovato il modo per comprare i pannolini… tu il ‘pannolone’ (considerando l’età che avanza inesorabilmente!!!)” L’ex tronista ha forse voluto lasciar intendere che, mentre lui era pronto ad avere dei bambini con Serena, lei ha preferito avviare una relazione d’amore con un uomo troppo più grande di lei?! Chissà!