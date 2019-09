Pago e Serena in lacrime a Temptation Island: è crisi nera

Temptation Island Vip, Serena e Pago piangono: crisi nei villaggi

Si mette molto male per Serena e Pago. La nota coppia ha deciso di prendere parte a Temptation Island Vip e a quanto pare le cose non stanno andando come avevano immaginato. La bella Enardu è entrata in crisi sin dai primi giorni, mentre lui pare ci sia entrato mano a mano a forza di vedere i video di lei insieme al tentatore Alessandro. Ora che anche lui ha iniziato a sciogliersi e a sfogarsi con la bella Valentina, le carte in tavola stanno prendendo una brutta piega per entrambi. Negli ultimissimi falò andati in onda, entrambi sono finiti in lacrime a causa di ciò che hanno sentito e visto.

Serena e Pago in crisi: lasceranno da single Temptation Island Vip

Entrambi sembrano essere arrivati alla stessa conclusione. Sia Serena che Pago credono di aver vissuto una relazione d’amore di sei anni con una persona che in realtà non conoscono affatto. Per la dolce ex tronista di Uomini e Donne è impensabile sentire determinate parole sul suo conto da parte del proprio fidanzato. Ma la stessa cosa la pensa lui. La Enardu ha lamentato il fatto che il suo uomo non è molto presente affettivamente, mentre Pago crede che la sua donna non sia minimamente interessata al suo lavoro e passione. A quanto pare, i due si stanno avvicinando sempre di più ad un falò di confronto senza liete fine.

Pago in lacrime a Temptation Island Vip: Serena vicina ad Alessandro

Mentre però Pago si è avvicinato alla tentatrice Valentina solo come valvola di sfogo dopo aver visto determinate cose della Enardu, lo stesso non vale per Serena. La sarda è sempre più vicina al tentatore Alessandro, tant’è che a cena con lui è sembrata anche apparentemente imbarazzata. Pago è addirittura arrivato a pensare che lei possa esseri innamorato del ragazzo conosciuto all’interno del villaggio.