Temptation Island Vip anticipazioni: chi esce con le ossa rotte e chi no

Temptation Island Vip anticipazioni: Pago e Serena ne escono con le ossa rotte, Delia e Belli ‘c’è speranza’, Silvia e Gabriele probabile addio

La quinta puntata di Temptation Island Vip è stata molto movimentata. Dalla serie: i nodi vengono al pettine. Silvia Tirado e Gabriele Franco sono sempre più distanti. L’imprenditore ha avuto parole durissime sulla fidanzata arrivando a dire che non “augura a nessuno una compagna così”. Serena Enardu e Pago, in crisi praticamente da quando sono entrati nel reality, sono stati protagonisti di un falò di confronto rovente. Lui l’ha accusata di aver avuto un comportamento irrispettoso, lei si è difesa, sostenendo che i suoi problemi di coppia l’abbiano portata ad allontanarsi da lui. Infine Alex Belli ha perso le staffe per una certa vicinanza di Delia al tentatore Riccardo. Alla luce di tutto questo, ecco cosa vedremo nell’ultima puntata.

Anticipazioni della sesta puntata di Temptation Island Vip

Nella sesta puntata andranno in scena gli ultimi falò di confronto. Si vedrà il finale di quello di Pago e Serena, già iniziato lunedì 7 ottobre. La coppia è al limite e pare che ne uscirà con le ‘ossa rotte’. Sia che la storia prosegua, sia che finisca, sicuramente l’esperienza nel reality lascerà parecchi segni. Durante la prima parte dell’incontro sulla spiaggia, tra i due, sono emersi problemi pesanti, tanto che sono arrivati a rinfacciarsi vecchie ruggini, anche economiche. Sono affiorati dettagli anche sulla loro situazione intima. La coppia resta pericolosissimamente in bilico. Per Delia Duran e Alex Belli pare invece che ci siano speranze. Nonostante l’attore si sia parecchio inalberato (in molti credono, però, che reciti un po’ la parte) sembra che non ci siano crepe insanabili. Chi, invece, ha molti problemi è la coppia formata da Gabriele e Silvia. I due dovrebbero essere destinati all’addio, anche se, come affermato dalla Marcuzzi ci saranno “Innumerevoli colpi di scena”. Chi vivrà, vedrà!