Alex Belli: pubblico di Temptation inferocito, ma qualcosa non torna

Temptation Island Vip, Alex Belli sotto accusa: il pubblico del Web critica le sue parole su Delia

Alex Belli a Temptation Island Vip sta facendo parecchio discutere! L’attore vedendo i video della sua fidanzata Delia Duran e il tentatore Riccardo ha tentato di replicare la scena di Ciro Petrone, correndo verso il villaggio. Stavolta però la produzione è riuscita a fermare il concorrente, e non sono caduti tutti come birilli come con la corsa di Ciro verso la sua amata. Ma la sua reazione non è piaciuta proprio a tutti e il pubblico di Twitter si è scatenato. Da una parte non sono piaciute le sue parole, pronunciate nello sfogo con Alessia Marcuzzi. Dall’altra qualcuno ha dubitato della sincerità di Alex Belli: insomma, avrà recitato anche a Temptation Island Vip? C’è chi lo ha pensato sia per la corsa verso il villaggio sia perché a un certo punto sembrava sul punto di piangere ma alla fine non ha pianto. Procediamo con ordine.

Temptation, Alex Belli divide il Web: le frasi che non sono piaciute

Le sue parole finite sotto accusa comunque sono state queste: “Sono abituato a prendere le cose, farle mie e viverle. Nella vita sono una persona che ti prende e ti dice stop, il giochino è finito. Se vedo cose che non vanno bene… Lei sarebbe venuta a tirare i capelli alla ragazza e poi a me”. Alessia gli ha consigliato di tornare nel villaggio a riflettere, senza farsi guidare dalla rabbia. L’attore sembrava timoroso di perdere la sua fidanzata, per questo pensava di riprenderla. E ha aggiunto: “La nostra storia non è debole, sono io che sono debole”. Su Twitter come vi abbiamo detto si sono scatenate le critiche: secondo qualcuno, anzi secondo molti, Alex avrebbe dovuto usare un linguaggio diverso riferendosi alla fidanzata. Vi lasciamo alcuni tweet d’esempio.

Alex, te lo dico da "Donna", se continui a ripetere sta cosa de " io mi prendo le Cose e me le porto via"…finisce male. Piccolo consiglio pratico, portate Na cipolletta quando, x motivi di scena, devi piagne… Una lacrima in croce è utile! 😉#temptationislandvip — Elettra (@Elettra_11) October 7, 2019

“Una donna va presa, conquistata è mantenuta” ALEX BELLI POTEVI RESTARE NELL’OBLIO DOPO CENTO VETRINE E INVECE HAI VOLUTO STRAFARE

#temptationislandvip pic.twitter.com/w1T3FZ3d9K — 𝑚𝑎𝑟 (@incantavart) October 7, 2019

Alex Belli pensava di replicare la fuga di Ciro ma il potere della fuerza de los mares è già stato preso e quindi via a recitare come peggiore attore non protagonista. #temptationislandvip — Requiem for a dream (@vedoefacciocose) October 7, 2019

Alex Belli e Delia Duran, lei si avvicina al tentatore Riccardo e lui va in crisi

L’attore è tornato poi nel villaggio e ha chiesto alla tentatrice con cui ha stretto un bel rapporto di scambiare due chiacchiere. La single Veronica ha parlato con Alex e lo ha convinto a rimanere nel villaggio. “Sono un geloso possessivo, non posso vedere la mia donna in quelle situazioni”, così si è sfogato il fidanzato di Delia con la tentatrice. Dopo un po’ di tempo e una chiacchierata, Alex si è calmato. Sembrava sul punto di piangere anche, ma le lacrime non sono arrivate. O è riuscito a trattenerle, chissà. Il giorno dopo ha chiesto alla produzione di poter vedere le immagini che non ha visto. In questi video Delia ha anche detto qualcosa a Riccardo parlandogli nell’orecchio. Queste nuove immagini hanno fatto cambiare rotta all’attore, che in un secondo momento ha confidato alla tentatrice Veronica di voler approfittare dei giorni a Temptation per pensare a sé stesso, senza fossilizzarsi sulla gelosia per Delia.