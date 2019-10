Gabriele Franco, papà Pippo lo guarda: volano parole grosse su Silvia

Gabriele Franco, papà Pippo lo guarda. A Temptation Island Vip volano parole grosse su Silvia: “Ti devi sotterrare”

Gabriele e Silvia, il rapporto è logoro. Durante la puntata di Temptation Island Vip in onda il 7 ottobre, il giovane e la sua compagna, seppur a distanza, sono arrivati ai ferri cortissimi. Il figlio di Pippo Franco ha avuto parole di fuoco per la fidanzata, ritenendo il suo comportamento per nulla adeguato. Inoltre, durante lo show, l’imprenditore ha sottolineato come i suoi genitori lo stiano guardando da casa. Una chiosa che non è passata inosservata. Il pubblico si è riversato su Twitter e, come già nelle precedenti puntate, ha ricoperto di critiche Silvia, che continua a essere vista come una donna troppo ‘sofisticata’ e incline a dare risalto alle ‘apparenze’.

Gabriele su Silvia: “Ma stiamo scherzando? Tu ti devi vergognare. Ti devi sotterrare”

“Ci sono i miei genitori che mi stanno guardando, Alessia”, ha confessato Gabriele alla Marcuzzi. Il figlio d’arte, dopo aver visto diversi filmati sulla fidanzata (uno anche in cui ha baciato sulla bocca, per gioco, salvo poi pentirsi, il single Valerio), ha inoltre avuto parole durissime per lei: “Raccapricciante, che schifo di roba… Ma stiamo scherzando? Tu ti devi vergognare. Ti devi sotterrare”. Alessia, a questo punto, di soppiatto, è intervenuta: “Ma tu non hai mai fatto una cosa così perché sei innamorato o perché sei fidanzato?”. “Fidanzato, perché non la amo, non la stimo – la risposta di Gabriele -. Ma come si vive oggigiorno? Una donna così non la auguro a nessuno. Lei è la mia fidanzata ancora per poco. Ero innamorato, mi ha spezzato il cuore“.

Silvia. piovono critiche dal pubblico a Temptation Island Vip

“Il sentimento ancora un po’ c’è, ma sono arrabbiato. Comunque non la perdonerò mai“, un’altra dura chiosa dell’imprenditore. Dopo le dichiarazioni di Gabriele, sono arrivate quelle di Silvia. Anche lei ha nominato Pippo Franco: “Suo papà è un comico, magari con me si priva della sua personalità… Lui è molto intelligente perché ha studiato economia ed è madre lingua inglese… mi dispiace che non valorizzi queste cose. Quando era innamorato di me non era così stupido. Lui qui dentro è esploso perché si è sentito soffocato da me prima di entrare”. Queste dichiarazioni, in particolar modo il passaggio “Lui è molto intelligente perché ha studiato economia ed è madre lingua inglese”, sono state fortemente criticate dagli utenti web.