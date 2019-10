Temptation Island Vip, Silvia ha tradito Gabriele? Emerge la verità

Anticipazioni Temptation Island Vip, Silvia e Valerio si baciano davvero? Un video svela tutto

Nella prossima puntata di Temptation Island Vip assisteremo a un bacio tra Silvia e Valerio! La fidanzata di Gabriele passerà il limite nel villaggio delle fidanzate, ma potrebbe non essere come sembra. Le anticipazioni per lunedì 7 ottobre hanno sin da subito svelato che Silvia e Valerio si baceranno, mostrando il momento nel video che annuncia la puntata in arrivo. La reazione di Gabriele non sarà delle migliori, come è facile immaginare. Tuttavia, le forti parole del figlio di Pippo Franco al falò potrebbero non essere dovuta al bacio di Silvia al tentatore Valerio! Cosa ce lo fa pensare? L’ultimo video spoiler postato sul profilo Instagram di Temptation Island, in cui si parla proprio dell’ormai celebre bacio di Silvia!

Silvia bacia Valerio a Temptation Island Vip, ma tradisce davvero Gabriele? La verità

Nel video in questione, Gabriele è nel Pinnettu e guarda delle immagini che giungono dal villaggio delle fidanzate. Nello specifico, le ragazze e i tentatori stanno giocando a Obbligo o Verità ed è proprio durante questo gioco che potrebbe essere arrivato il bacio di Silvia e del tentatore Valerio! A spingere la fidanzata di Gabriele a scambiarsi un bacio con Valerio è stato Alessandro, il tentatore di Serena Enardu (che farà piangere Pago). Silvia inizialmente ha detto di non potersi spingere così in là, ma a convincerla alla fine pare sia stata Delia Duran, la fidanzata di Alex Belli. Nel video di Instagram non si vede il bacio di Silvia e Valerio a Temptation Island Vip, ma unendo le immagini a quelle già andate in onda il momento potrebbe coincidere.

Temptation Island Vip, il bacio tra Silvia e Valerio durante un gioco: come reagirà Gabriele?

Delia ha più volte detto che si tratta solo di un gioco quando Alessandro ha detto a Valerio di dare un bacio a stampo a Silvia. Gabriele guardando il video sembrava certo che la fidanzata lo avrebbe fatto alla fine, e infatti il video termina con lei che si alza in piedi e si dirige verso il tentatore. Alla luce di questa verità, il bacio potrebbe essere considerato ugualmente un tradimento? Vedremo come reagirà Pippo…