Temptation, Pago scoppia in lacrime: Alessandro bacia Serena?

Temptation Island Vip 2019, Pago non ce la fa più: le lacrime per la fidanzata Serena Enardu

Un nuovo spoiler su Instagram ha mostrato al pubblico Pago in lacrime a Temptation Island Vip 2019. Le anticipazioni chiaramente sono minime, ma possiamo immaginare che Pago sia scoppiato a piangere per un video del weekend da sogno di Serena col tentatore Alessandro. Nella prossima puntata vedremo infatti i weekend delle coppie rimaste ancora nel reality show, prima di giungere ai falò di confronto finali. Serena Enardu e Pago sono forse la coppia che ha vissuto più a fondo questa esperienza, tirando fuori tutti i problemi di coppia che avevano, o che hanno ancora, e facendo presente tutte le mancanze che sentono di avere dal partner. Il pubblico sembra essere schierato più dalla parte di Pago che dalla parte di Serena, forse anche perché l’ex tronista di Uomini e Donne si è avvicinata molto al single Alessandro, vivendo con lui momenti che hanno infastidito molto Pago.

Pago in lacrime a Temptation Island Vip: Serena e Alessandro sempre più vicini

Arriverà un altro di questi momenti nella puntata di lunedì 7 ottobre: le anticipazioni di Temptation Island Vip infatti mostrano Pago in lacrime, mentre è in disparte da solo nel villaggio. Un momento di riflessione in solitaria ha portato Pago a sfogare la tensione con un pianto. Cosa avrà visto? Non possiamo saperlo, ma nello stesso video vengono mostrate anche delle immagini di Serena e Alessandro a Temptation. I due nel video si rilassano insieme facendo un bagno nelle acque cristalline della Sardegna, probabilmente durante il weekend. Non è una novità che Alessandro e Serena siano così vicini, abbracciati e davvero a pochi centimetri uno dall’altro. Alessandro forse ha anche tentato di baciare Serena, almeno questa è l’impressione che abbiamo avuto vedendo il video. Serena ha girato il viso, comunque, evitando il bacio.

Temptation, Alessandro prova a baciare Serena? Il video con le anticipazioni

Non c’è stato il bacio, almeno non è stato mostrato nello spoiler su Instagram, ma Pago non riuscirà più a trattenere le lacrime. Avrà forse visto un video nel Pinnettu prima di scoppiare a piangere? Magari, invece, è stato uno sfogo dettato da riflessioni su tutto ciò che ha visto e sentito, soprattutto, in tutto il reality show.