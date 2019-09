Serena e Pago, a Temptation sempre più distanti: le fidanzate tifano Alessandro

Temptation Island Vip, Serena e Pago ancora in discussione: cosa è successo nella seconda puntata del 16 settembre

Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip 2019 continuano a far discutere anche nella seconda puntata. Dopo essere partita a mille nella prima puntata, nella seconda puntata di lunedì 16 settembre è parso che Serena volesse mettere dei freni al rapporto con il tentatore Alessandro. La serata è iniziata col falò di Er Faina, ma subito dopo è toccato a Serena e Pago. Chiamato nel Pinnettu, il cantante ha ascoltato la fidanzata dire di non sentire la sua mancanza. La Enardu però ha spiegato che per lei è normale vivere alcuni giorni lontani da Pago a causa degli impegni di lavoro del cantante. Eppure, Pago sente ugualmente la mancanza di Serena ed è di questo che si è lamentato poco dopo con i suoi compagni d’avventura.

Pago e Serena a Temptation Island Vip, ancora Pinnettu per lui

Serena inoltre si è anche lamentata nel villaggio delle fidanzate del fatto che quando è stanca ed è sul divano, Pago magari cerca di riattivarla. “Ti lamenti perché se vengo e mi addormento io non va bene. Se voglio stare frizzante io non va bene”, ha detto il cantante. Al falò con i fidanzati abbiamo visto crescere l’intesa tra Serena e il tentatore Alessandro. Tutto il villaggio ha commentato il loro rapporto nei video visti da Pago. Quest’ultimo giunto davanti ad Alessia Marcuzzi ha detto: “La scorsa volta sarei andato via. Ero lì lì. Il bombardamento è stato pesante. Però è giusto che rimanga. Spero di vedere la Serena che conosco stasera. […] Non è che non era lei, era sorprendente. Mi ha sorpreso parecchio. Ha bruciato le tappe. Forse è un suo bisogno, non lo so. Ha bisogno di una cosa del genere, non so dove vuole arrivare perché non sono un mago”. Era certo di vedere dei video al falò, infatti gliene sono arrivati due.

Temptation, il villaggio delle fidanzate fa il tifo per Alessandro: i commenti

Nel primo abbiamo sentito Nathaly e Anna dire a Serena che si vede che c’è attrazione tra lei e Alessandro. Chiara invece si è addirittura spinta oltre, dicendo che i due “Sono belli insieme”. Anche Silvia, la nuova arrivata, ha notato il feeling tra i due e ha detto che stanno bene insieme. Effettivamente i due sono molto vicini e sembrano state bene. Alessandro è molto coinvolto, tant’è che Pago ha detto: “Lui è molto preso. […] Non ho capito dove vuole arrivare con questo ragazzo, se le piace oppure… Non lo so. A tratti sembra che le interessi, a tratti riconosco Serena che dice ‘sto giocando, è un ragazzino’… Mi dispiace per la nostra storia”. Poi c’è stato un secondo video in cui Alessandro e Serena erano in esterna. “È tornata a fare la tronista”, ha commentato ironicamente Pago guardando il video. In questo secondo video della seconda puntata di Temptation Island Vip, Serena ha fatto capire ad Alessandro che nei suoi pensieri c’è il fidanzato. Queste le sue parole: “La mia situazione non la dimentico mai. Non sono una persona scorretta”. Abbiamo visto poi però i due ballare vicinissimi e scambiarsi attenzioni e coccole, come sempre.

Temptation, Pago commenta Serena e Alessandro: “La vedo confusa”

Pago si è fatto un’idea di tutto ciò che ha visto: “Ho capito che secondo me lei ha messo un freno a lui. Gli ha detto quelle cose perché non vuole apparire quella scorretta. […] Come se comunque c’è Pago, non mi dimentico di lui. Però non so, la vedo un po’ confusa”. Per Serena al falò sono giunti dei video per la prima volta durante il percorso! “Sto bene, mi sto divertendo e ovviamente si alternano momenti di riflessione. Alla fine non sono venuta da sola. Ogni tanto penso che dall’altra parte c’è Pacifico e mi piacerebbe sapere come sta”, ha detto l’ex tronista alla conduttrice. Secondo lei, Pago ha fatto fatica a integrarsi per il suo animo solitario. Non si aspettava un video, che invece è arrivato! Nel video, Pago ha parlato dei loro alti e bassi e della routine che ha travolto il loro rapporto. Serena ha anche bloccato il video per smentire il fidanzato, poi ha ripreso. “Lei ha necessità che io faccia altre cose”, ha raccontato ancora Pago alla tentatrice Valentina. Insomma, ognuno lamenta delle mancanze nell’altro.

Temptation Island Vip news, Serena e Pago incompatibili? “Vediamo le cose in maniera diversa”

Al termine del video, Serena ha così commentato: “O noi vediamo le cose in maniera diversa o non ci capiamo, non ci conosciamo. Lui fa un lavoro che è la sua passione, lo diverte moltissimo. Io sono una madre che dal lunedì al venerdì fa quello che fanno tutte le mamme. Ho degli orari molto rigidi. Quando sono rilassata sono sempre sola”. Parlava del weekend, quando Pago è fuori per lavoro. Serena ha proseguito: “Non c’è la compatibilità di due vite, che non si incastrano. Io sono molto sola e ti dirò che ci sto anche bene. Mi ha dato fastidio, è la conferma del fatto che non capisce cosa vorrei da lui”. Alessia le ha fatto notare che in realtà non sta molto bene da sola, forse. “Non ho bisogno di un uomo per sentirmi completa. Ho bisogno di una persona che mi migliori la vita”, ha risposto Serena. Sembrano incomprensioni che potrebbero comunque essere superate, per cui magari Temptation Island Vip 2019 potrebbe far bene a Serena Enardu e Pago.