Pago, confessione ‘di letto’ ad Alessia su Serena: “Prima di partire…”

Temptation Island Vip 2019, Pago e Serena vicini al falò di confronto: le ultime news sulla coppia

Grandi novità sul percorso di Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip 2019. Ma procediamo per gradi e vediamo cosa è successo alla coppia nella puntata del 7 ottobre. Tutto è cominciato con un nuovo video nel Pinnettu per Pago, in cui ha visto Serena e Alessandro vicini come sempre scambiarsi baci e abbracci. Pago ha commentato il video dicendo di essere allibito e sembrava intenzionato a prendere le distanze da Serena. Gabriele ha consigliato al compagno d’avventura di chiedere il falò immediato, ma lui ha risposto di no perché mancavano pochi giorni alla fine del reality show e avrebbe dato a Serena tutto il tempo di vivere l’esperienza come meglio crede. Tuttavia, lui sembrava avere le idee già chiare: “Questo è un tradimento, peggio”, ha aggiunto sfogandosi con gli altri.

Pago a Temptation Island Vip, la confessione ad Alessia Marcuzzi su Serena

Anche Serena non era tranquilla nel villaggio delle fidanzate, dicendo ad Alessandro, corso a consolarla, di essere preoccupata per ciò che sarebbe successo dopo Temptation Island Vip. Ha detto di tenere a Pago e che se lui avesse recepito le sue azioni come qualcosa di male le sarebbe dispiaciuto. Anche l’ultimo falò non è stato facile per Pago, che continuava a non riconoscere la sua fidanzata nelle immagini che vedeva. Il cantante ha anche fatto capire di aver pianto già abbastanza per Serena e di non volerlo più fare. Non si sarebbe aspettato tutto questo. Avevano dei problemi, ma comunque la relazione proseguiva per il verso giusto. Pago infatti ha raccontato che si sono salutati dicendosi ti amo: “Siamo stati a letto insieme il giorno prima”, ha aggiunto. La questione intima è emersa anche durante il falò di confronto. “Se si fa l’amore Pago è contento e ha il sorrisone, se non lo si fa ha il muso per settimane”, ha chiosato la Enardu.

Temptation, Pago vuole ancora Serena: “Voglio che si aggiusti”

E poi ancora ha spiegato ad Alessia Marcuzzi: “Secondo me avrebbe dovuto avere un comportamento molto più serio, che non ha avuto. Ha un fidanzato ma sta flirtando con un altro ragazzo”. Poi ha aggiunto: “Avrebbe dovuto chiamarmi e chiedere un confronto e dirmi la verità. Io soffro come un cane, ma se vuoi essere felice sii felice”. Sfogandosi con la tentatrice Valentina, Pago ha detto di stare molto male all’idea di perdere Serena e la loro storia, che per lui è molto importante. Questi i suoi pensieri: “Se per lei è finita non so come reagirò. L’unica cosa che voglio adesso è che si aggiusti”. Al falò con Alessia, Serena ha confessato di essere stupita di non aver ricevuto una richiesta di falò di confronto immediato, consapevole di aver fatto qualcosa che potesse dare fastidio al fidanzato.

Serena Enardu in lacrime per Pago: “Secondo me sta male”

Per lei non ci sono stati video e non se lo aspettava: “Pensavo tutt’altro. Questa cosa mi dispiace, perché probabilmente o quello che ha visto lo ha ferito e quindi ha smesso di usare questo programma per sé stesso, non lo so. Non me lo aspettavo. Secondo me sta male, se non ci sono video potrebbe star male”. Serena ha pianto al pensiero che il fidanzato stesse soffrendo, una reazione per molti forse inaspettata. Ha detto poi che le sarebbe piaciuto che le cose andassero diversamente fra loro, perché ci tiene a lui. Ha pianto anche in camera, quando è stata raggiunta dal tentatore Alessandro e anche a lui ha detto che di sicuro Pago è stato male vedendoli insieme. Abbiamo visto poi l’inizio del loro falò di confronto ed è stato uno scontro acceso ma anche delicato, con gravi problemi emersi.