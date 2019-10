Serena e Pago affondano, falò delicato: emergono gravi problemi

Temptation Island Vip 2019, Pago e Serena al falò di confronto finale: lo scontro è durissimo

Falò di confronto per Pago e Serena a Temptation Island Vip lunedì 7 ottobre, che proseguirà la prossima settimana. Pago era molto nervoso in attesa di Serena, lei appena giunta al falò ha detto di essere agitata. A inizio falò, il cantante ha subito detto che è stato molto male nel villaggio. Serena ha chiesto come mai non le ha chiesto il confronto, Pago le ha detto che ha voluto lasciarla libera. L’ex tronista ha ammesso di aver pensato di chiedere il falò a volte, ma alla fine non lo ha mai chiesto. Ha poi aggiunto che lei sapeva che Pago sarebbe stato male, ma durante il confronto non ha voluto affrontare l’argomento Alessandro. Secondo lei, infatti, era più importante parlare dei loro sei anni insieme piuttosto che di venti giorni a Temptation Island Vip. Ovviamente dal punto di vista di Pago era fondamentale affrontare anche questo punto, perché il comportamento di Serena nel villaggio proprio non gli è andato giù.

Serena Enardu sorvola su Alessandro e attacca Pago: “Sono sei anni che aspetto”

A Serena invece premeva parlare di altro: “Sono sei anni che aspetto che dica cosa pensi di me. Non c’entra niente come mi sono comportata”. Secondo Serena insomma il vero problema erano i motivi alla base del suo comportamento, quindi colpe e mancanze di Pago. Quest’ultimo ha poi ammesso: “Io so che non eri felice ma non era questa la strada. La felicità non è far soffrire il tuo fidanzato”. Serena ha detto a questo punto di aver affrontato il reality concentrandosi su sé stessa, ma Pago non era d’accordo. “Tu vuoi una giustificazione perché flirtavi con un altro ragazzo”, ha detto lui. Vedendo che proprio non riuscivano a capirsi, Alessia Marcuzzi ha consigliato ai due di vedere i video per procedere con un filo logico nella discussione. Mentre vedevano i video, Pago ha ammesso di aver pensato che Serena non fosse più innamorata di lui. Lei ha detto un “Eh” che sembrava confermare. “Ma te lo devo dire io o me lo devi dire tu?”, ha risposto Pago.

Temptation, il confronto tra Serena e Pago: volano accuse pesanti

Hanno continuato a rinfacciarsi di tutto, anche cose pesanti come il fatto che Pago ha pensato di scrivere uno spettacolo e secondo Serena invece avrebbe dovuto lavorare, visto che hanno delle spese da affrontare. L’ex tronista ha proseguito: “In sei anni non ti sei accorto che avevo bisogno di un uomo. Perché ti bastava avere Serena”. Pago le ha detto che poteva anche chiedere il confronto, che ha ragione forse sul fatto che lui non è molto determinato caratterialmente ma ciò non giustifica il suo comportamento col tentatore Alessandro. “Tu mi chiami e mi dici non stiamo più insieme. Divertirti è una cosa, perché ti potevi divertire ma diversamente”, ha detto alla fidanzata. Serena insomma si sente l’uomo della coppia, dicendo che spesso deve farsi carico di tutto ma Pago è riuscito a fare mea culpa, ammettendo i suoi errori.

Serena Enardu spiazza: “Qui le porte non si spaccano, solo le mie?”

Pago ha spiegato a Serena che nonostante i suoi errori avrebbe voluto vederla nel villaggio mentre rifletteva sui loro problemi e non “attaccata a un ragazzino”. Si sono presi una pausa, hanno chiesto scusa ad Alessia per la pausa, ma la conduttrice ha lasciato che i due si confrontassero. Serena ha invitato Pago a calmarsi prima di proseguire il falò, ma ha detto anche altro: “Qui le porte non si spaccano, solo le mie? Perché sei falso, qui ci si comporta bene”. Ha alluso insomma al fatto che a casa qualcosa è successo. Pago ha provato a far capire alla fidanzata di essere stato davvero molto male, di aver pianto tutti i giorni davanti agli altri. Serena ha ribadito che le sarebbe piaciuto vedere una reazione in Pago, che avrebbe potuto chiedere il falò, prenderla e portarla via.

Serena e Pago si lasciano a Temptation Island Vip? Un falò molto delicato

Il falò proseguirà la prossima settimana e ripartiremo dai video riassuntivi del percorso di Serena Enardu a Temptation Island Vip. Alessia ha già invitato l’ex tronista a spiegare al fidanzato il perché della sua vicinanza al tentatore Alessandro. Serena le darà ascolto oppure continuerà a sorvolare su questi giorni, insistendo sulle mancanze di Pago? Appuntamento a lunedì prossimo per il gran finale, certo è che fra questi due protagonisti il falò di confronto è stato molto delicato, con argomenti che lo sono altrettanto e sono emersi tutti i problemi di coppia.