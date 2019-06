Temptation island vip 2019, conduttrice e coppie: ultime news e gossip

Temptation island vip 2019: quando inizia, la conduttrice, le coppie e tutte le ultime news

Quando inizia Temptation Island Vip 2? Chi condurrà il programma e quali saranno le coppie partecipanti? Dopo il grande successo dello scorso anno, anche nella prossima stagione televisiva tornerà su Canale 5 la versione vip del reality dei sentimenti e delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Al momento non si hanno ancora moltissime informazioni sull’attesa seconda edizione, ma le indiscrezioni di certo non mancano. La curiosità cresce giorno dopo giorno e i fan del programma si chiedono soprattutto chi approderà alla conduzione, ma ovviamente anche quali saranno le coppie celebri che decideranno di mettere alla prova i loro sentimenti sul piccolo schermo e davanti a tutta Italia. Tra le cose certe resta il meccanismo, che molto probabilmente non cambierà. Infatti sembra che Temptation Island Vip 2019 sarà strutturato in maniera simile allo scorso anno: le celebri coppie vivranno separate per alcune settimane a contatto con tentatori e tentatrici single per mettere alla prova la loro fedeltà, nonché i loro sentimenti, e decidere così se la relazione può proseguire o meno.

Chi condurrà Tempatation Island 2? Ilary Blasi e le varie ipotesi

Di certo a condurre la nuova edizione di Temptation Vip non sarà l’apprezzata Simona Ventura, tornata in Rai con tanti progetti nuovi dopo The Voice. Chi sarà dunque la nuova conduttrice? Parliamo al femminile perché nelle ultime settimane sono circolati tanti nomi e tutti di donne. Al timone dello show, rimasto orfano di SuperSimo, potrebbero approdare Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez, Elisabetta Gregoraci o Ilary Blasi. Ma stando alle indiscrezioni delle ultimissime ore sembra che sia quest’ultima la prescelta. Ilary sta vivendo un periodo professionale particolarmente felice e dopo aver lasciato la versione vip del GF potrebbe, dunque, conquistare quella di Temptation. Se le cose andassero realmente così, la moglie di Totti, esempio di grande felicità sentimentale, avrebbe due programmi da portare avanti. Infatti è stato ufficializzato che presenterà con Alvin anche il ritorno di Giochi Senza Frontiere.

Temptation Island Vip seconda edizione: quando inizia e le coppie secondo il gossip

Per quanto riguarda la data e le coppie “in gara” non si hanno ancora informazioni certe, ma molto probabilmente la versione vip di Temptation Island andrà in onda dopo l’estate 2019, nel mese di settembre oppure ad ottobre. E le coppie? Anche in questo caso si può solo “azzardare” qualche nome. Secondo le ipotesi e i rumors in circolazione, tra i fidanzatini che potrebbero decidere di mettere alla prova la loro relazione troviamo Francesco Monte e Giulia Salemi (che al momento avrebbero rotto ma non si sa mai); Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge; Luigi Mastroianni e Irene Capuano; Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, ma magari anche Gemma Galgani con il novello partner Mario o, reduci dal GF Vip, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio.