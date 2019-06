Francesco Monte e Giulia Salemi: ecco perché si sono lasciati

Perché Francesco Monte ha lasciato Giulia Salemi

Ormai non è più una novità: Francesco Monte e Giulia Salemi non stanno più insieme. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa sui profili social di entrambi ma nessuno dei due ha chiarito davvero il motivo della rottura. A farlo ci ha pensato Spy, il settimanale edito da Mondadori che è molto vicino alla ex coppia. Ebbene, stando a quello che si legge sulla rivista, a chiudere la relazione sarebbe stato Francesco. Con grande dispiacere della modella italo-persiana, che pensava di aver trovato il grande amore nella Casa del Grande Fratello Vip. Giulia è sempre stata cotta di Monte, fin dal suo Trono a Uomini e Donne, e grazie al reality show di Canale 5 era riuscito a conquistarlo. Ma dopo il programma, nonostante i viaggi e le prove di convivenza, il bel tarantino non sarebbe riuscito ad andare avanti.

Il vero motivo della rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi

“I motivi della rottura sono riconducibili alla volontà di Francesco, che ha perso la sicurezza ni suoi sentimenti, la sicurezza che Giulia possa essere la donna giusta con cui fermarsi e costruire un progetto a lungo termine. Una storia che si ripete per l’ex tronista, che aveva già manifestato un comportamento simile con l’ultima sua ex Paola Di Benedetto conosciuta a L’isola Dei Famosi”, si legge su Spy. Infatti anche la storia tra Paola e Francesco, nata grazie alla trasmissione di Alessia Marcuzzi, non è sopravvissuta all’impatto con la vita reale. E la liason tra i Fralemi ha praticamente fatto la stessa fine, con disappunto di Giulia, ancora molto innamorata del suo ormai ex fidanzato.

Gossip Francesco Monte: pensa ancora a Cecilia Rodriguez?

“Alcuni affermano che Monte, in realtà, ancora oggi non ha cancellato dal suo cuore i fantasmi di un passato che non va via. Il passato legato alla donna che doveva sposare nella sua Puglia, il passato con Cecilia Rodriguez”, fa sapere la rivista. Un pensiero che non sarebbe ricambiato: la sorella di Belen è ormai felice accanto al nuovo fidanzato Ignazio Moser e tra malelingue e critiche la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Tanto che oggi i due convivono a Milano e sognano di mettere presto su famiglia.

Francesco Monte verso Tale e Quale Show 2019

Tornato di nuovo single, ora Francesco Monte vuole pensare al lavoro. Dopo due reality show Mediaset l’ex corteggiatore di Teresanna Pugliese potrebbe presto approdare in Rai. Di recente Monte ha sostenuto insieme all’amico Stefano Sala il provino per la nuova edizione di Tale e Quale Show. Un format, quello di Carlo Conti, che permetterebbe finalmente a Francesco di mostrare le sue doti canore e recitative. Riuscirà ad entrare a tutti gli effetti nel cast?

Lo sfogo di Giulia Salemi: il video su Instagram

Intanto Giulia Salemi non sta attraversando un buon periodo. Come potete vedere nel video più in basso, l’ex gieffina si è mostrata in lacrime ma pronta a combattere, rialzarsi e riprendere in mano la sua vita.