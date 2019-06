Tale e Quale Show 2019 probabile cast: ecco chi ha già fatto il provino

Chi parteciperà a Tale e Quale Show 2019: nomi sui probabili concorrenti

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Tale e Quale Show. Come di consueto, il programma di successo di Rai Uno tornerà in onda a settembre. In queste settimane Carlo Conti e il suo staff sono alle prese con i provini dei Vip che potrebbero partecipare alla nuova edizione dello show che lo scorso anno ha incoronato vincitore Antonio Mezzancella. Secondo quanto riporta il sempre informato Tv Blog hanno sostenuto i primi casting diversi nomi del piccolo schermo. Da conduttori ad attori, passando per ex tronisti di Uomini e Donne ed ex concorrenti del Grande Fratello.

Tutti i probabili nomi di Tale e Quale Show 2019

In particolare sono trapelati i nomi de: la conduttrice Carolina Rey, la moglie di Vincenzo Montella Rachele Di Fiore, l’attrice e comica Debora Villa, l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, il modello Stefano Sala, l’ex di Uomini e Donne e Amici Sabrina Ghio, la cantante ex Gazosa Jessica Morlacchi, l’attrice Debora Caprioglio, il deejay Davide Pretelli, il cantautore Sandro Giacobbe, l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, l’imitatrice Francesca Manzini. Chi di loro la spunterà?

Carlo Conti conferma la giuria di Tale e Quale Show

In attesa di sapere quali aspiranti concorrenti entreranno di fatto nel cast di Tale e Quale Show 2019, Carlo Conti ha confermato la giuria dello scorso anno. A giudicare performance ed esibizioni ci saranno ancora una volta Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.