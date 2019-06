Giochi senza frontiere su Canale 5: Ilary Blasi e Alvin conduttori?

Alvin e Ilary Blasi insieme a Giochi senza frontiere su Canale 5?

Continuano a trapelare indiscrezioni sul ritorno in tv di Giochi senza frontiere. Per la prima volta il format è stato acquistato da Mediaset, che intende mandarlo in onda su Canale 5 il prossimo autunno. Al momento non c’è una data ufficiale così come non sono ancora stai confermati i nuovi conduttori. Che, secondo quanto riporta Tv Blog, dovrebbero essere Ilary Blasi e Alvin. Questa sarebbe la prima volta insieme per i due conduttori, amici da anni. Il nuovo programma del Biscione sarebbe una novità sia per Ilary sia per Alvin: la prima ha mollato il Grande Fratello Vip per intraprendere nuove strade lavorative mentre il secondo sembra pronto a lasciare di nuovo l’Isola dei Famosi dopo il ritorno dello scorso inverno.

Tutte le novità su Giochi senza frontiere su Canale 5

Giochi senza frontiere è ad oggi uno dei programmi cult degli anni Ottanta e Novanta. L’ultima edizione dello show è stata trasmessa dalla Rai nel 1999. A distanza di venti anni Mediaset ha deciso di rilanciare il format, dopo aver rispolverato altri classici della tv italiana come Chi vuol essere milionario e La sai l’ultima? Giochi senza frontiere non è altro che una sorta di Olimpiade dove partecipano diverse nazioni dell’Europa: ognuna, tra cui ovviamente l’Italia, deve mettersi alla prova con giochi e prove, alcune bizzarre altre molto difficili e complicate.

Non solo Giochi senza frontiere per Ilary Blasi

Oltre a Giochi senza frontiere Ilary Blasi è in pole position per condurre la seconda edizione di Temptation Island Vip, orfana di Simona Ventura. Sembra invece certo l’addio al Grande Fratello Vip: il nuovo conduttore scelto da Mediaset è Alfonso Signorini, già opinionista delle prime tre edizioni.