Ilary Blasi condurrà uno storico format: la scelta di Mediaset, gossip

Ilary Blasi, ecco il programma che la vedrà protagonista dopo l’addio al GF Vip: stretta finale su un glorioso e storico format, lo spiffero

Dove vedremo Ilary Blasi il prossimo anno? La moglie di Francesco Totti, che ha deciso di abbandonare la conduzione del Grande Fratello Vip, sarebbe pronta a prendere la guida di un nuovo programma che dovrebbe sbarcare in autunno nel palinsesto di Canale 5. A riferirlo è DavideMaggio.it che spiffera che l’ex letterina dovrebbe montare in sella a Giochi Senza Frontiere, storico format che il Biscione dovrebbe rispolverare nella stagione televisiva 2019/2020.

La moglie di Totti pronta per una nuova sfida sul piccolo schermo

DavideMaggio.it scrive che, per la prossima stagione tv, Mediaset avrebbe deciso di riportare in auge la storica trasmissione da sempre messa in onda dalla Rai: “Sembra cosa fatta per il ritorno di Giochi Senza Frontiere”. Il format, che quest’anno è esattamente vent’anni che non vede la luce sul piccolo schermo (l’ultima edizione c’è stata nel 1999), dovrebbe essere condotto dalla moglie di Totti: “Mediaset, che per la prima volta trasmetterà lo show, ha deciso di affidarlo ad Ilary Blasi, che dopo tre anni lascia la guida di Grande Fratello Vip”. Certo la sfida per la conduttrice sarebbe allettante: tuffarsi in un nuovo progetto, misurandosi con una trasmissione che ha fatto la storia della tv.

Giochi Senza Frontiere: i presentatori storici del programma

Gli appassionati di Giochi Senza Frontiere non avranno problemi a ricordare il fortunato show, che era una sorta di Olimpiade estiva in cui si sfidavano, in prove spassose e giocose, diverse nazioni. L’Italia non ha mai mancato la partecipazione, essendo stata presente in tutte e trenta le edizioni. Il programma fu trasmesso da Rai 2 dal 1965 al 1982 e da Rai 1 dal 1988 al 1999. Il presentatore che più si legò alla trasmissione è Ettore Andenna, anche se negli anni lo show è stato guidato pure da altri volti noti come Enzo Tortora, Claudio Lippi e Mauro Serio. Ora, sembra che Mediaset voglia rispolverare il mitico format per l’autunno di Canale 5, dove sono attesi anche Temptation Island Vip, Amici Vip, il Grande Fratello Vip e Tú sí que vales.