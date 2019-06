Amici Vip in arrivo? Prime anticipazioni: personaggi famosi e ritorno al passato

Amici Vip, è in arrivo un’edizione speciale del talent show targato Maria De Filippi

Avete mai pensato a un’edizione di Amici Vip? Potrebbe diventare realtà! Le prime anticipazioni diffuse oggi parlano di un’edizione con protagonisti i personaggi famosi! Sarebbe comunque un’edizione più breve di quella classica, per ovvie ragioni. Prima di tutto perché sarebbe un impegno importante mantenere dei Vip in una scuola per mesi e mesi, dal pomeridiano al Serale. Secondo motivo, l’edizione classica di Amici di Maria De Filippi ovviamente arriverà a novembre, come tutti gli anni. Ragion per cui Amici Vip anticiperebbe la 19esima edizione e andrebbe in onda prima. Ma le anticipazioni su Amici Vip che stiamo per darvi parlano non solo dei protagonisti, ma anche dell’eventuale meccanismo. Pronti a scoprire tutto? Via!

Anticipazioni Amici, versione Vip in arrivo in autunno? Le prime news

A rivelare tutto è stato Blogo, che ha aggiunto dei particolari molto interessanti. Innanzitutto, Amici Vip dovrebbe andare in onda da settembre a novembre 2019, dunque prima dell’inizio di Amici 19. L’edizione Vip del talent show era nell’aria da tempo e potrebbe diventare realtà in autunno perché è stato spostato Music Farm, a inizio 2020. Il Gf Vip (condotto probabilmente da un ex opinionista!) dovrebbe andare in onda a partire da novembre, per cui si è reso necessario pensare a un programma da mandare in onda da settembre fino all’inizio del reality show. Per questo sarebbe in arrivo Amici Vip: le anticipazioni non terminano qui! Malgrado verrebbe spontaneo immaginare un’edizione con le vecchie glorie del talent show, pare che invece i protagonisti saranno personaggi noti appartenenti ai vari ambienti, non solo canto e ballo.

Amici Vip anticipazioni, cosa succederà e le prime news sul meccanismo

Possiamo dunque parlare anche di un ritorno al passato, quando c’erano anche discipline come la recitazione e non solo cantanti e ballerini. Sarebbe bello riavere anche i vecchi meccanismi di sfida, dove gli allievi si sfidavano sulla propria materia ma anche sulle altre. I cantanti si cimentavano nel ballo e viceversa. Da quel che sembra di capire, Amici Vip sarebbe una sorta di Serale, non passando dalla prima fase del pomeridiano. Alla conduzione, ovviamente, ci sarebbe Maria De Filippi.