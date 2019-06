Signorini conduttore del Grande Fratello Vip 2019? Arriva l’indiscrezione

Grande Fratello Vip 2019, mistero sulla conduttrice: ecco chi ci sarà dopo Ilary Blasi

C’è ancora mistero intorno alla nuova conduttrice del Grande Fratello Vip 2019: Ilary Blasi dopo tre edizioni ha deciso di non esserci nella nuova edizione, per cui c’è bisogno di sostituirla. Gran parte del pubblico sentirà molto la mancanza di Ilary, perché con la sua simpatia e il suo essere ironica e divertente ha condotto il reality show in maniera leggera e vivace. Prendere il suo posto non sarà molto facile, probabilmente, ma potrebbe arrivare qualcuno che ha condotto insieme a lei le precedenti edizioni. Il Gf Vip tornerà dunque con la quarta edizione, questo sembra sempre più certo. Si mormorava di una pausa per la versione Vip per dare spazio solo all’edizione, tra virgolette, Nip di Barbara d’Urso, ma potrebbe non essere così.

Signorini sarà il conduttore del Grande Fratello Vip 2019? L’indiscrezione

Nelle scorse settimane ci sono state voci anche della stessa Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip, ma le ultime news di oggi vedono un altro nome in pole position. Stiamo parlando di Alfonso Signorini! Sul blog 361magazine.com, infatti, si legge: “Rivoluzione al Grande Fratello Vip: arriva Alfonso Signorini. E questa volta non in veste di opinionista, ma di conduttore. Il direttore del settimanale Chi prenderà in mano le redini del programma di punta del palinsesto Mediaset. E siamo certi che con la sua tagliente ironia e l’arma della cultura farà brillare questa nuova e già promettente edizione”. Non una conduttrice ma un conduttore al Grande Fratello Vip 4? In tal caso, le novità per la prossima stagione televisiva di Signorini sono davvero tante!

Gf Vip 2019, Signorini da opinionista a conduttore?

Diventerà infatti un professore di Amici e prendere in mano le redini anche del Grande Fratello Vip 2019 lo terrà molto impegnato. Sempre che queste indiscrezioni sul reality show vengano confermate! In ogni caso, Alfonso saprebbe già come affrontare e trattare le dinamiche della Casa e fra i Vip. Da anni infatti è opinionista del Grande Fratello Vip come lo è stato anche dell’Isola dei famosi: di reality, insomma, se ne intende. E al Gf Vip si parlava di co-conduzione per lui e la Blasi, neanche più di opinionista. Di Vip manco a dirlo, visto che è direttore di una delle riviste di gossip più seguite e rinomate.