Barbara d’Urso abbandona Domenica Live per il Grande Fratello Vip? Le indiscrezioni e i motivi

Barbara d’Urso non condurrà più Domenica Live? Dopo sei grandiose edizioni, la “conduttrice col cuore” potrebbe dire addio all’amato programma contenitore della domenica. Dopo aver chiuso anche questa stagione con un buonissimo successo e raccolto i ringraziamenti personali del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, per la d’Urso potrebbero esserci all’orizzonte nuovi progetti lavorati. Infatti, secondo quanto si apprende da Nuovo Tv, i vertici Mediaset hanno pensato di affidare a lei la conduzione del Grande Fratello Vip in quanto in grado di garantire sempre ottimi risultati e ascolti record. Se la cosa andasse in porto, visti i suoi sempre maggiori impegni, Carmelita potrebbe essere costretta a rinunciare a Domenica Live. Dietro questi drastici cambiamenti, che sicuramente andrebbero a deludere parte dell’affezionato pubblico domenicale del quinto canale, ci sono anche altri motivi, di natura ovviamente economica. Sembra infatti che il programma sia a rischio anche perché a Mediaset conviene spostare gli introiti pubblicitari da Domenica Live a Live – Non è la d’Urso, in quanto la prima serata fa remunerare di più con spot e sponsor.

Grande Fratello Vip: Barbara d’Urso al posto di Ilary Blasy?

Dopo essere tornata alla conduzione del Grande Fratello classico a distanza di anni ottenendo ascolti su ascolti, Barbara d’Urso potrebbe continuare su questa strada e approdare alla versione vip del celeberrimo reality. Se le cose andassero veramente così, però, andrebbe a sostituire la giovane collega Ilary Blasi che ha portato avanti lo show per diverse edizioni. Resta dunque da capire chi presenterà gli altri reality e, soprattutto, cosa sarà affidato a Ilary Blasi, rimasta orfana del GF Vip e al momento probabilmente ancora a mani vuote. Sempre secondo il settimanale, la verace presentatrice romana, dopo le esperienze ai Wind Summer Festival, potrebbe condurre un programma musicale, ovvero Music Farm, che la Mediaset ha acquisito.

Chi condurrà Domenica Live al posto della d’Urso?

A quanto pare nessuno sostituirà Barbara d’Urso al timone di Domencia Live, che per il momento possiamo considerare in ferie. Questo significa che il programma, con i suoi esilaranti momenti talk, chiuderà. Al suo posto potrebbero essere proposte al pubblico soap opera come Il Segreto oppure (questa sarebbe una novità assoluta) nuovi appuntamenti con Uomini e Donne. Il dating di Maria De Filippi, così, andrebbe in onda sette giorni su sette e approderebbe al fine settimana. Cosa succederà? Queste sono le indiscrezioni in circolazioni che aspettano una conferma ufficiale.