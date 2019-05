Domenica Live in ferie: il direttore di Canale 5 ringrazia la d’Urso

Domenica Live va in vacanza: lo show domenicale di Barbara d’Urso chiude con grandi traguardi e il successo. Il Direttore di Canale 5 ringrazia la conduttrice

Giancarlo Scheri ha voluto ringraziare Barbara d’Urso per l’ottimo successo di Domenica Live. Il programma della domenica pomeriggio ha ottenuto un grande successo, con i suoi talk sul Grande Fratello fino agli ospiti e alle esclusive anche internazionali. Il Direttore di Canale 5 ha voluto così diramare un comunicato stampa e ringraziare la d’Urso. Un’altra edizione di Domenica Live è giunta ormai al termine. La puntata del 19 maggio ha registrato il 14,12 % di share con un totale di 2 milioni e 100 mila telespettatori. Da settembre, il programma di Videonews è sempre stato leader incontrastato per la sua fascia d’ascolto con una media di ben 2 milioni e 300 mila telespettatori e arrivando a picchi di 3 milioni e 300 mila, come riporta fedelmente il comunicato ufficiale.

Domenica Live chiude con successo: i ringraziamenti di Giancarlo Scheri alla d’Urso

Il contenitore domenicale condotto da Barbara d’Urso si pone come leader indiscusso per Canale 5, e il programma ha accompagnato l’inverno italiano con tanto successo. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha detto a proposito: “Domenica Live chiude questa stagione con un bilancio assolutamente vincente: ogni settimana leader della sua fascia con numeri importanti su ogni target“. Poi ha continuato: “Risultati che fanno comprendere a pieno appieno il grande lavoro di Barbara d’Urso e della squadra di Videonews per il palinsesto di Canale 5“. Non mancano poi i ringraziamenti e i complimenti alla padrona di casa, sempre più seguita ed amata dal pubblico: “Grazie e complimenti a Barbara“, continua il comunicato, “Infaticabile professionista della tv, e al prezioso lavoro di tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione“.

Cosa andrà in onda al posta di Domenica Live?

Finito Domenica Live, cosa andrà in onda al suo posto? Da domenica 26 maggio, Canale 5 trasmetterà “Domenica Rewind“, ben 6 appuntamenti con i momenti più divertenti e commoventi dell’ultima edizione.