Music Farm pronto a sbarcare su Canale 5, conduttori in lizza

Music Farm, il reality show musicale in onda tra il 2004 e il 2006, è pronto a sbarcare su Canale 5

Il reality show musicale, Music Farm, sta per tornare in prima serata e questa volta con un cambio di rete. Secondo quanto riporta TvBlog in anteprima, il format sarebbe pronto a sbarcare in prima serata su Canale 5. Il programma che ha avuto un grande successo, tra il 2004 e il 2006 aveva al timone prima Amadeus e poi Simona Ventura. Le prime anticipazioni ci dicono che Music Farm potrebbe comparire nei palinsesti tv della rete ammiraglia Mediaset già dal prossimo autunno, quando tutti i programmi quotidiani riprenderanno il loro naturale svolgimento dopo la pausa estiva. Music Farm potrebbe essere così il reality di apertura della stagione televisiva 2019-2020 di Canale 5 e andrebbe in onda durante la prima serata di lunedì. Questi i dettagli rivelati da TvBlog che conferma l’arrivo dello show su Mediaset. Chi sarà il conduttore o la conduttrice?

Music Farm: chi sono i conduttori in lizza?

Amadeus e Simona Ventura sono stati i primi conduttori di Music Farm, quando lo show andava in onda su Rai 2, nei primi anni 2000. Questi due nomi sembrano improbabili per tornare al timone del programma: mentre Amadeus è ormai un volto della Rai e sia impegnato con il suo I Soliti Ignoti e, secondo i rumors, con il ritorno di Affari Tuoi e della conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo, la Ventura è tornata da poco a Rai 2 con il suo The Voice of Italy. Il primo nome che potrebbe saltare alle cronache e a cui la Mediaset sta pensando di affidare una nuovissima edizione di Music Farm è Alessia Marcuzzi. La conduttrice dell’Isola dei Famosi sarebbe tra le più papabili delle pretendenti, secondo TvBlog infatti Mediaset vorrebbe dare al programma un volto femminile.

Alessia Marcuzzi dall’Isola a Music Farm? Tutti i nuovi progetti della conduttrice

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è stata particolarmente difficile per la Marcuzzi. Il caso Fogli e i bassi ascolti registrati hanno scatenato grandi polemiche e critiche nei confronti della conduttrice. Se la Marcuzzi ha risposto alle parole di SuperSimo a VanityFair, sembrerebbe essere lei il nuovo volto di Music Farm. Quali sono i progetti della conduttrice? Ecco cosa ha detto circa la possibilità di un programma tutto suo.

Music Farm: alcuni volti della musica italiana che hanno partecipato

Facciamo mente locale. Chi sono i volti della musica italiana che hanno partecipato al reality Music Farm? Alcuni sono molto importanti: da Riccardo Fogli e Dolcenera (che hanno vinto rispettivamente la prima e seconda edizione) fino ad arrivare a Loredana Bertè e Franco Califano.