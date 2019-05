Alessia Marcuzzi: nuovo programma dopo l’Isola? I progetti

Alessia Marcuzzi, dopo la fine dell’Isola dei Famosi, torna in tv con un nuovo programma? Le idee della conduttrice

Alessia Marcuzzi sogna un nuovo programma dopo la fine dell’Isola dei Famosi? Anche l’ultima edizione è stata accompagnata da critiche e accuse che non hanno risparmiato la padrona di casa. La conduttrice se nello scorso hanno ha dovuto affrontare Eva Henger e il cosiddetto “canna gate“, quest anno invece ha dovuto incassare i colpi circa il caso di Riccardo Fogli e il presunto tradimento della moglie Karin. Se l’ex Pooh è tornato a casa e si dice innamoratissimo della moglie e della figlia nata dal matrimonio, contro Alessia si punta ancora il dito. In prima linea a commentare il modo di condurre della Marcuzzi c’è la collega Simona Ventura che in un’intervista, rilasciata tempo fa a Vanity Fair, ha detto la sua sull’argomento, invocando l’uso del gobbo. La Marcuzzi è poi intervenuta, rispondendo, a Verissimo in cui si è difesa e svelando la verità su Fogli.

Marcuzzi nuovo programma? Le ultime dichiarazioni

Dopo la stangata di SuperSimo e le parole rilasciate dalla Toffanin, Tv, Sorrisi e Canzoni, nel numero uscito martedì 7 maggio, ha intervistato Alessia Marcuzzi circa la passione per i viaggi e per l’occasione è scappata la domanda sul suo futuro in tv e un possibile programma tutto suo. In particolare si parla di una trasmissione tutta dedicata ai viaggi. La conduttrice ha risposto così: “Ci penso e lo sto metabolizzando da anni. Prima o poi arriverà. Vorrei fare una piccola agenzia di viaggi televisiva. E dare consigli per tutti i gusti e tutte le tasche“. Tante le mete visitate da Alessia, da New York a Londra, dove vive il figlio Tommaso, avuto dall’allenatore della Lazio, Simona Inzaghi.

Alessia Marcuzzi e retroscena sulla vita amorosa: il fidanzamento con un ragazzo a Londra

Londra è la sua seconda casa, e non solo perché lì vive e studia il figlio Tommy. Ma perché la capitale inglese le ricorda un passato sentimentale: “Sono stata fidanzata per sei anni con un ragazzo italiano che viveva nel quartiere di Richmond“, ha raccontato svelando alcuni aneddoti sulla sua vita passata. Ora la Marcuzzi è felice accanto al marito, Paolo Calabresi Marconi.