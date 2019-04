Simona Ventura stronca la Marcuzzi: “Condurre non significa leggere un gobbo”

Simona Ventura dice la sua sul “Fogli-gate” e si confessa in una profonda intervista

Ormai l’Isola dei Famosi è finita ma quello che è successo con Riccardo Fogli continua ancora a creare gossip e molte star dello spettacolo dicono ancora la loro. Simona Ventura (che vedremo molto presto di nuovo su Rai 2 con The Voice of Italy, ndr.), intervistata da Vanity Fair, ha raccontato cosa pensa di cosa è accaduto nel famoso video messaggio per l’ex Pooh e critica la conduzione di Alessia Marcuzzi, senza però fare il suo nome. Ricordiamo, infatti, che la Ventura ha inaugurato il reality della sopravvivenza nel lontano 2003 e in quella primissima edizione, mandata in onda su Rai 2, vinse Walter Nudo. Inoltre, in altre occasioni si è trovata anche a criticare il cambiamento del format e ha anche rivelato che hanno tentato di ucciderla, un’esperienza che non rifarebbe per nessun motivo, soprattutto perché il programma in cui lei ha investito passione, sangue e lavoro, secondo lei, non esiste più. È diventato un gioco al massacro, utile solo a fare gossip e far chiacchierare il pubblico.

Simona Ventura contro la conduzione di Alessia Marcuzzi: “Io mi sarei comportata diversamente“

Simona Ventura ha detto la sua sull’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. “Preferisco non guardare lo scempio che è stato fatto“, ha dichiarato, riferendosi al comportamento tenuto dei confronti di Riccardo Fogli. “Io mi sarei comportata diversamente, opposta con il corpo. Condurre un programma non significa solo avere il copione e leggere un gobbo“. Sembra un attacco nei confronti della padrona di casa del programma, Alessia Marcuzzi, che proprio per il caso Fogli è stata accusata anche dal pubblico. Dopo le scuse che ha fatto a Fogli in diretta tv, molti non hanno cambiato idea sul suo comportamento, e anche la Ventura sembra esserne d’accordo. Il suo racconto però non si ferma qui. SuperSimo ha anche raccontato un retroscena che ha interessato l’ex marito Stefano Bettarini (naufrago nell’ultima edizione) e i figli: “Purtroppo dal gruppo di autori precedente non sono mai stati chiamati a supportare il padre“, ha affermato riferendosi ai figli nati dal matrimonio con l’ex calciatore.

Simona Ventura e Temptation Island Vip: tornerà o passerà lo scettro a Belen?

Solo nella giornata di ieri, Simona Ventura si era detta felice se Belen sbarcasse sull’isola di Temptation Island edizione Vip. Ora torna a bomba sull’argomento, cosa succederà? Il timone del programma lo passerà alla bella conduttrice argentina o sta pensando di rimanere alla conduzione? “Mai dire mai“, ha risposto a Vanity Fair, “È un programma che ho molto amato, e a Maria De Filippi devo tantissimo. Le sono molto grata“.

Ventura vs Manuel Agnelli: la conduttrice risponde alle accuse del cantante a X Factor

L’ormai ex giudice di X Factor, Manuel Agnelli, aveva definito in più di un’occasione la Ventura come “la peggior giudice nella storia dello show“. Ora la conduttrice risponde: “Agnelli ha un bellissimo cognome… alla ricerca di un nome. Io ho lanciato molti cantanti, da Giusy Ferreri a Francesca Michelin. E tutti ancora oggi lavorano e vendono dischi“.