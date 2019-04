Belen a Temptation Island Vip: la reazione di Simona Ventura

Belen Rodriguez sbarca sull’Isola dell’amore e dei tradimenti di Temptation Island Vip? La sua partecipazione sembra sempre più sicura. Simona Ventura come ha reagito?

Che Belen Rodriguez possa sbarcare a Temptation Island Vip e nei panni di conduttrice era già nell’aria da tempo. Dopo il ritorno a Colorado accanto a Paolo Ruffini, la bella showgirl e conduttrice argentina potrebbe arrivare anche al timone del reality di coppia che fa impazzire social e fan. Era stato il settimanale Oggi a svelare la probabile partecipazione di Belen a Temptation per l’edizione dedicata ai personaggi noti nostrani, Maria De Filippi stava pensando proprio a lei per sostituire Simona Ventura che nello scorso anno ha iniziato questa nuova avventura per l’edizione vip. Tv, Sorrisi e Canzoni ha intervistato Simona Ventura e le sue parole su Belen e questo “matrimonio” artistico con Temptation Island suonano come una conferma al gossip che circolava già da gennaio. Una carriera strepitosa quella di Belen che nel corso degli ultimi mesi si è divisa tra Rai e Mediaset, tra Sanremo Young (in cui l’abbiamo rivista in compagnia del marito Stefano De Martino, ndr.), Colorado ed ora Temptation Island?

Simona Ventura commenta la nuova era di Temptation Island con Belen

Era stata proprio Simona Ventura a lasciare la conduzione di Temptation Island. La primissima edizione del reality dedicato alle very important people ora avrà una nuova figura al timone. Come svelato da Oggi, Belen potrebbe condurre il reality che infiamma l’estate di Canale 5. La reazione di Simona Ventura su questa possibilità suona come una conferma, ma siamo cauti. Su Tv, Sorrisi e Canzoni, SuperSimo ha rilasciato delle dichiarazioni proprio su questo rumors, la sua reazione è stata positiva. La Ventura di dice felice per questo risvolto: “Sì, perché Belen è una delle mie creature televisive“. Una risposta che lascia poco al dubbio, ma attendiamo la conferma di Mediaset per darne un’ufficialità.

Belen e Stefano: i gossip si fanno sempre più insistenti. Jeremias conferma il ritorno di fiamma

Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, paparazzate e battutine tra Colorado e Made in Sud (i due programmi comici di Italia 1 e Rai 2 che vedono protagonisti Belen e Stefano, ndr.) è confermato il ritorno di fiamma tra De Martino e la Rodriguez. Era stato proprio Jeremias, il fratellino della bella argentina, a darne conferma a Verissimo.