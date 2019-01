Belen nuova conduttrice di Temptation Island Vip e non solo

Belen news: quattro nuovi programmi nel 2019

Il 2019 sarà l’anno di Belen Rodriguez in tv. Secondo il settimanale Oggi, la showgirl argentina sarà la nuova conduttrice di Temptation Island Vip. Dopo il successo della prima edizione Simona Ventura ha deciso di lasciare Mediaset per tornare in Rai. E così Maria De Filippi, che produce il reality show, sta vagliando in queste settimane una nuova presentatrice. Dopo diverse candidature sembra che sia stata scelta Belen, anche se per avere la conferma ufficiale toccherà attendere qualche mese. Non solo: Maria avrebbe già confermato pure la Rodriguez per la nuova edizione di Tu si que vales, in partenza il prossimo anno su Canale 5. Ma non è finita qui, perché l’ex moglie di Stefano De Martino sarà protagonista di altre due trasmissioni.

Belen acchiappa tutto: nel 2019 si dividerà tra Rai e Mediaset

Oltre a Tu si que vales e Temptation Island Vip, Belen Rodriguez è stata richiamata a Colorado, programma di Italia 1 che ha condotto nell’edizione 2011-2012. Lo show partirà a marzo e Belen sarà affiancata ancora una volta da Paolo Ruffini. Inoltre non mancherà un’incursione su Rai Uno: la soubrette è stata chiamata da Antonella Clerici per fare la giurata a Sanremo Young, in partenza il prossimo 15 febbraio. Insomma, l’anno appena iniziato si prospetta prolifico e impegnativo per Belù, che vuole perfezionarsi sempre più nel ruolo di conduttrice.

Belen pensa alla carriera e lascia da parte l’amore

Divisa su più fronti, Belen è più che mai concentrata sulla sua carriera. Dopo la tormentata storia con Andrea Iannone la Rodriguez è single. Per il momento la 34enne preferisce dare la priorità al lavoro e all’unico uomo della sua vita, il piccolo Santiago.