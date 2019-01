Belen Rodriguez sbarca a Colorado: sarà la nuova conduttrice

Belen Rodriguez presenterà la nuova edizione di Colorado: la showgirl argentina alla conduzione insieme a Paolo Ruffini

Belen Rodriguez pare sia riuscita ad ottenere – finalmente – la conduzione di un programma in prima serata. Mediaset, stando a quanto riportato da Tvblog.it, l’avrebbe scelta per la nuova edizione di Colorado. A presentare il programma comico insieme a lei ci dovrebbe essere anche Paolo Ruffini, che molto probabilmente verrà riconfermato anche quest’anno al timone dello show. Questo è decisamente un grande traguardo per Belen che, dopo anni di gavetta, sembrerebbe adesso pronta a prendere le redini di una trasmissione per la prima volta tutta sua.

Belen a Colorado: quando inizia la nuova edizione e quando vedremo la showgirl in TV

La nuova edizione di Colorado dovrebbe iniziare ad aprile (ma ancora non è certa la data). Per vedere Belen per la prima volta nei panni della conduttrice, dunque, dovremmo aspettare la primavera. Ad onor del vero, però, bisogna dire che la Rodriguez è già stata in passato tra i protagonisti di punta di uno spettacolo in prima serata. La showgirl argentina, difatti, ha co-condotto a Tu si que vales e affiancato Ilary Blasi nella presentazione di Balalaika. Questa, tuttavia, sarà la prima volta in cui vestirà i panni di presentatrice. Sarà all’altezza? I fan, a tal proposito, sembrano non avere dubbi.

Belen Rodrigue single o fidanzata? Tutti vogliono sapere e il gossip impazza

Inutile dire che, ad oggi, di Belen Rodriguez si è sopratutto parlato per via della sua vita amorosa e sentimentale. La showgirl argentina è la regina del gossip e non passa settimana in cui, almeno una volta, un giornale o un sito di gossip non scrivano di lei. Al momento, ufficialmente, Belen pare sia single, anche se non sono mancati scoop e indiscrezioni su presunti flirt e nuovi amori nemmeno in questo periodo. Quale sarà la verità?