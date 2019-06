Amici, Alfonso Signorini nuovo Professore: ecco chi sostituirà a settembre

Alfonso Signorini è il nuovo Professore di Amici 19

L’ultima edizione di Amici si è appena conclusa ma già si lavora alla prossima. Che, come accade puntualmente ogni anno, avrà delle novità importanti. A partire dai Professori: per la diciannovesima stagione del talent show la Scuola di Maria De Filippi si arricchirà di un nuovo docente. Si tratta di Alfonso Signorini, giornalista e conduttore tv, da sempre grande appassionato di musica lirica nonché ex insegnante. Come riporta 361 magazine il direttore di Chi sarà il nuovo Professore di musica del programma e prenderà il posto di Alex Britti, che lascia lo show dopo un solo anno di attività. Al momento non è noto il motivo dell’addio di Britti ma l’arrivo di Signorini è stato deciso dopo che le lezioni tenute qualche mese fa hanno avuto grande successo. In seguito all’ottimo riscontro ottenuto con le varie ospitate di Alfonso la produzione ha voluto affidare al 55enne una presenza maggiore e costante.

Alfonso Signorini fa il bis su Canale 5 da settembre 2019

Non solo Amici: dal prossimo settembre Alfonso Signorini tornerà pure al Grande Fratello Vip nella duplice veste di co-conduttore e opinionista. Lo scrittore avrà una nuova partner: dopo l’addio di Ilary Blasi, che ha condotto ben tre edizioni del reality show, ci sarà Alessia Marcuzzi. In realtà si tratta di una coppia che ha già lavorato insieme in altre occasioni, più precisamente al Grande Fratello Nip e all’Isola dei Famosi. Dunque un’accoppiata collaudata e vincente, sulla quale Mediaset punta parecchio.

I provini per la prossima edizione di Amici sono già iniziati

In attesa di scoprire altre novità – siamo sicuri che quella di Alfonso Signorini non sarà l’unica – sono già iniziati i provini per la prossima edizione di Amici. Chi sarà l’erede del talentuoso vincitore Alberto Urso?