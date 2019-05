Grande Fratello Vip 4, anticipazioni: date e conduttrice, il gossip

Grande Fratello Vip 4, arrivano le prime anticipazioni: date e conduttrice, il gossip

Il Grande Fratello Vip dovrebbe tornare quasi certamente anche nella prossima stagione televisiva: questo è quel che anticipa il sempre informato Tv Blog, che rende noto che la quarta edizione del reality dovrebbe prendere quota a novembre per concludersi a gennaio o febbraio. La testata web dà anche succose anticipazioni su chi potrebbe esserci a condurre lo show. I nomi più papabili al momento sarebbero quelli di Alessia Marcuzzi e della ogni presente e instancabile Barbara d’Urso. Ilary Blasi, invece, secondo gli ultimi rumors, non dovrebbe più guidare la trasmissione. In questi casi, però, vale il detto ‘mai dire mai’…

Il reality pronto a tornare su Canale 5

“Dopo una decina di puntate del nuovo Music farm, in onda da settembre, a partire da novembre e fino a gennaio-febbraio, sarebbe previsto il ritorno del Grande fratello, stavolta nella sua versione Vip”, si legge su TvBlog, che corrobora una voce che già circola da tempo, ossia che il GF Vip tornerà con la quarta stagione, nonostante la terza, rispetto alla seconda, abbia perso qualche punto di share per strada. Il giorno in cui dovrebbe andare in onda il reality dovrebbe essere sempre il lunedì. La rete Mediaset, naturalmente, sarebbe quella ammiraglia: Canale 5. Resta da capire chi guiderebbe lo show se Ilary Blasi dovesse defilarsi, come sostengono i rumors.

Il totonomi sulla conduzione de Grande Fratello vip

Spifferi e sussurri: secondo i ben informati, per la moglie di Totti calano le quote che la vorrebbero alla conduzione del prossimo GF Vip, ma aumentano quelle che la vorrebbero a orchestrare un altro reality in versione vip, Temptation Island. Chissà cosa succederà nel valzer delle conduzioni. Anche perché bisognerà vedere cosa riserva il futuro per le altre big di Mediaset. Barbara d’Urso è praticamente ‘full’, ma conoscendo la sua tempra potrebbe prendere anche questo ulteriore impegno. Per quanto riguarda invece la Marcuzzi, resta da capire che fine farà L’Isola dei Famosi. Non è da escludere nemmeno che potrebbero esserci novità assolute alla conduzione del GF Vip. Insomma, chi vivrà, vedrà.