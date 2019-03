Ilary Blasi declina la conduzione di La sai l’ultima e GF Vip, le ultime news

Ilary Blasi declina la conduzione di La sai l’ultima e GF Vip? Gli ultimi aggiornamenti sul futuro professionale della presentatrice

Ilary Blasi è stata molto apprezzata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, entrando inoltre a pieno titolo della storia della tv italiana per il litigio avuto in diretta con Fabrizio Corona. La moglie di Francesco Totti ha dato prova a tutti gli italiani di avere polso e tenere testa a Corona. Il futuro della Blasi però sembra ora avere un grande punto interrogativo. Secondo quanto riporta TvBlog, alcune fonti, vorrebbero la Blasi lontana dalla conduzione di due importanti programmi: La sai l’ultima, che avrebbe condotto accanto a Teo Mammucari, e la quarta edizione del GF Vip. Pero ora, ovviamente, si tratta di ipotesi ma secondo il sito, la Blasi avrebbe così declinato la conduzione di uno dei programmi storici di Canale 5 perché non vorrebbe tornare al timone del reality dedicato alle very important people.

Ilary Blasi: no a GF Vip e La sai l’ultima? Le indiscrezioni

Era già dalla fine della terza edizione del Grande Fratello Vip che si vocifera un addio al programma da parte di Ilary Blasi. Rumors però che erano stati smentiti direttamente dall’agenzia della conduttrice, che aveva invece considerata sicura la partecipazione della Blasi come conduttrice unica e indiscussa dello show. Ora però sembra si sia tornati al punto di partenza. A lanciare le indiscrezioni sul futuro della Blasi a Canale 5 è TvBlog, il quale conferma, attraverso informazioni in suo possesso, che Ilary Blasi non vuole prendere parte alla nuova edizione del reality e per questo sarebbe intenzionata a dire no anche a La sai l’ultima.

Ilary Blasi a La sai l’ultima? La conduttrice avrebbe dovuto condurre accanto a Teo Mammucari

L’indiscrezione di Spy parlava chiaro: Teo Mammucari e Ilary Blasi sarebbero stati i nuovi conduttori de La sai l’ultima. Notizia prima confermata e poi smentita sempre da Tv Blog. In realtà entrambi avrebbero deciso di non accettare la conduzione e dunque il programma sarebbe ancora senza nomi ufficiale nel cast.