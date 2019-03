Ilary Blasi condurrà uno storico show di Canale 5 in estate: la news

Ilary Blasi alla guida di uno storico programma Mediaset in estate. Gli spifferi trapelati non hanno dubbi: “Sarà lei al timone del varietà. Al suo fianco Teo Mammucari”. I due sono già rodati dalla conduzione de Le Iene

Da tempo c’è nell’aria la voce che vorrebbe il gran ritorno sul piccolo schermo della trasmissione La sai l’ultima, storico programma televisivo Mediaset andato in onda a intermittenza dal 1992 al 2008. Secondo quanto riporta il sito TvBlog, lo show “ripescato dal calderone vintage di Cologno Monzese” sarà condotto da Ilary Blasi. Inizialmente l’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Spy, che ha inoltre spifferato che al fianco della presentatrice potrebbe esserci una spalla a lei congeniale: il marito Francesco Totti. Inoltre è sempre più tambureggiante il rumor che vedrebbe Teo Mammucari come co-conduttore. D’altra parte con Ilary non è mai mancato il feeling professionale: i due hanno condotto per tre anni consecutivi Le Iene, dal 2013 al 2015.

La sai l’ultima? “Ilary Blasi sarà certamente la conduttrice”

La rivista Spy sussurra, TvBlog conferma. “TvBlog di certo è in grado di confermarvi che Ilary Blasi sarà al timone del varietà che dovrebbe andare in onda durante l’estate dagli studi Robinie di Milano, dove ora è in corso l’emissione dell’Isola dei Famosi. Con lei ci sarà anche Teo Mammucari”. Se la news dovesse trovare ulteriori conferme, metterebbe anche a tacere le voci delle scorse settimane su un possibile addio a Mediaset da parte della moglie di Totti. A far trapelare il sussurro a inizio anno era stato il settimanale Oggi, che aveva parlato di frizioni tra i vertici del Biscione e la presentatrice.

Il futuro sul piccolo schermo di Ilary Blasi: le indiscrezioni

“A Milano si mormora che Ilary Blasi sarebbe ai ferri corti con i vertici Mediaset. La ragione? Non vedrebbe di buon occhio la messa in onda in primavera del Grande Fratello Nip. Dicono che avrebbe posto un duro aut – aut”, scriveva Oggi pochi giorni dopo l’Epifania. L’indiscrezione, però, pare proprio non aver riscontrato il favore dei fatti concreti, tanto che Ilary Blasi, salvo sorprese clamorose, sarà anche nei prossimi mesi un volto di punta di Mediaset. Nel frattempo, però, non si placano i rumors che parlano di un suo probabile addio alla conduzione del Grande Fratello Vip.