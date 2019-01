Ilary Blasi lascia Mediaset? Sembrerebbe essere colpa del GF di Barbara d’Urso

Ilary Blasi lascia Mediaset? Le voci sull’addio sarebbero sempre più insistenti

Ilary Blasi potrebbe lasciare presto Mediaset. A riportare queste voci di corridoio è stato il settimanale Oggi nel suo ultimo numero. Tra la conduttrice e i vertici della rete, stando a quanto scritto nella rubrica Pillole di gossip del giornale, ci sarebbero al momento delle tensioni. Alla base di tutto parrebbe esserci il malcontento della moglie di Totti che, secondo i rumours sempre più insistenti, non avrebbe visto di buon occhio la decisione di far partire il Grande Fratello di Barbara d’Urso proprio questa primavera. Per quel che sappiamo noi, però, questi potrebbero essere solo dei pettegolezzi infondati che, di fatto, non hanno ancora trovato un riscontro concreto nella realtà.

Ilary Blasi lascia Mediaset per colpa di Barbara d’Urso? Gli ultimi aggiornamenti

“A Milano si mormora che Ilary Blasi sarebbe ai ferri corti con i vertici Mediaset. La ragione? Non vedrebbe di buon occhio la messa in onda in primavera del Grande Fratello Nip. Dicono che avrebbe posto un duro aut – aut”. Queste le parole riportate su Oggi con cui, come spiegato sopra, è stata avanzata l’ipotesi del possibile (ma non certo) abbandono di Ilary Blasi. Certo che, al momento, questa tesi sembrerebbe un po’ cozzare con le ultime dichiarazioni rilasciate da Barbara d’Urso che, in un’intervista recente rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, ha ribadito di stimare molto la Blasi e di non aver mai avuto problemi di rivalità con lei.

Grande Fratello Vip 4, confermata la prossima edizione del reality: a condurre ci sarà di nuovo Ilary Blasi

Nonostante il calo di ascolti dell’ultima edizione, il Grande Fratello Vip non chiuderà i battenti. Il reality, come confermato dal direttore di rete, avrà un seguito. Alla conduzione, nonostante per molto tempo si sia sostenuto il contrario, ci sarà di nuovo Ilary Blasi.