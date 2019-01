Barbara d’Urso: tutta la verità su Maria De Filippi, la Blasi, Bonolis e la Toffanin

Barbara d’Urso: novità e anticipazioni sullo show in prima serata su Canale 5

Il 2019 sarà un grande anno per Barbara d’Urso. Nei prossimi mesi, come molti avranno già letto, vedremo la conduttrice di Mediaset dividersi tra Pomeriggio 5, Grande Fratello, Domenica Live, il nuovo talk in prima serata e l’attesissimo ritorno della Dottoressa Giò (serie che, in realtà, è stata registrata quest’estate). Barbara, inoltre, ha recentemente trascorso le vacanze natalizie a Cuba, luogo in cui ci trovava però non per svago ma per un nuovo progetto lavorativo. Di cosa si tratta? “Non riguarda né la TV né la fiction” ha specificato lei stessa in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni “Ne sentirete parlare prima dell’estate”. In merito allo show in prima serata, invece, ha detto: “Partirà a metà Febbraio e sarà un’evoluzione della trasmissione (domenicale, ndr) del pomeriggio, che comunque dal 13 gennaio tornerà in onda ma seguirà gli stessi orari di Pomeriggio 5, cioè dalle 17:20, per metterci a lavorare anche su altri fronti”.

Barbara d’Urso e il suo debutto in prima serata: programma simile a Domenica Live ma con contenuti inediti

Gli altri “fronti” a cui Barbara d’Urso si riferisce nella sua intervista, come è facile intuire, sono le altre trasmissioni che la porteranno ad essere in diretta durante la settimana. “Mediaset avrebbe voluto mantenere le cinque ore di diretta della domenica pomeriggio, ma sarebbe stato per me impraticabile” ha spiegato. Contrariamente a quanto molti hanno per molto tempo creduto, tuttavia, la puntata serale del nuovo talk di cui parla Barbara non andrà in onda la domenica sera. Pur essendo pensata come “un’estensione” di Domenica Live. Quando andrà in onda la trasmissione? “Il mercoledì sera” ha dichiarato la d’Urso. “Avrà contenuti simili (a quelli di Domenica Live, ndr) ma inseriti dentro meccanismi completamente inediti, con un forte coinvolgimento del pubblico” ha poi aggiunto.

Barbara d’Urso si racconta: quello che pensa di Ilary Blasi e i suoi rapporti con Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Paolo Bonolis

Nel parlare dei suoi prossimi impegni lavorativi, in fine, a Barbara d’Urso è stato chiesto anche di dire la sua sui suoi colleghi di Mediaset. Il flop di ascolti dell’ultimo Gf Vip? “È sempre difficile prevedere come si comporteranno i concorrenti, a volte creano dinamiche forti, altre sono più trattenuti. Ma Ilary Blasi è stata impeccabile” ha risposto Barbara. Il rapporto con gli altri conduttori che, come lei, sono considerati la punta di diamante della rete? “Io e Maria De Filippi ci sentiamo spesso e ridiamo un sacco. Anche con Maurizio Costanzo, al telefono mi chiama: Dottoressa Giò” ha chiarito Barbara. Sempre rimanendo sull’argomento, poi, ha anche aggiunto: “I siti costruiscono rivalità, ma io ho ottimi rapporti con tanti bravissimi colleghi, da Silvia Toffanin a Paolo Bonolis“.