Ascolti tv 25 ottobre: un altro flop per il Gf Vip 3, battuto da L’Allieva 2

By

Ascolti tv ieri: nuova sconfitta per il GF Vip 3, battuto dalla fiction L’Allieva 2

Chi avrà vinto ieri sera la battaglia degli ascolti? Proprio ieri, 25 ottobre, c’è stato il ritorno della fiction di Rai 1 L’Allieva giunta alla seconda stagione, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di contro l’ammiraglia Canale 5 ha mandato in onda una nuova puntata “speciale” del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi con l’attesissimo ingresso nella casa di Fabrizio Corona. Chi si sarà aggiudicato più share tra i due programmi televisivi? A seguire le prime due puntate dell’amatissima fiction targata Rai 1 sono stati 4.722.000 spettatori pari al 22.4% di share solo nel primo episodio. In generale la media è stata di 5.399.000 telespettatori pari al 21.39% di share. La puntata speciale del reality di Canale 5, invece, ricca di colpi di scena, ha tenuto incollati allo schermo 3.203.000 spettatori con il 19.11% di share. Numeri in netto calo rispetto alla puntata precedente, che confermano l’andamento flop di questa terza edizione. Ancora una volta, il padre di tutti i reality è stato sconfitto dalla rete concorrente. Il ritorno de L’Allieva, invece, ha dominato i dati Auditel della serata di ieri, vincendo la gara degli ascolti.

Ascolti tv 25 ottobre: i dati Auditel degli altri programmi in prima serata

Dopo aver visto trionfare la fiction L’Allieva 2, vediamo come sono andati gli altri programmi nella prima serata di ieri. Su Rai 2 ieri sera è andata in onda la sesta puntata dell’adventure game Pechino Express – Avventura in Africa, seguita da 1.246.000 spettatori pari al 5.74% di share. La pellicola Suburra, trasmessa su Rai 3, ha appassionato 969.000 spettatori pari al 4.04% di share. Su Rete 4, invece, la nuova puntata di W L’italia oggi e Domani ha interessato 517.000 spettatori pari al 2.7% di share.

Ecco gli ascolti dei programmi in onda ieri 25 ottobre

Il programma d’attualità Piazza Pulita, su La7, è stato seguito da 1.054.000 spettatori pari al 5.51% di share. Su Tv8 l’incontro di Europa League Marsiglia – Lazio segna 1.071.000 spettatori con il 4.4%. Sul Nove Delitto alla Casa Bianca ha raccolto 361.000 spettatori con l’1.5%. Infine, su Sky Uno il primo live di X Factor 12 segna 1.160.000 spettatori con il 5.3%.