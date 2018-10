Replica L’allieva 2: dove rivedere la prima puntata

L’Allieva 2, dove rivedere l’ultima puntata: canale e orario

I protagonisti della serie televisiva tratta dai romanzi di Alessia Gazzola sono tornati in prima serata su Rai Uno. Prima di vedere la seconda puntata, chi volesse rivedere la prima o l’avesse persa avrà due opportunità. La prima puntata de L’allieva 2 è disponibile su Rai Play, mentre gli affezionati del piccolo schermo potranno guardare la replica della prima puntata su Rai Premium domenica 28 ottobre in prima serata.

L’allieva 2: Alice Allevi è innamorata

Alice Allevi, interpretata da Alessandra Mastronardi, Claudio Conforti (Lino Guanciale), il Supremo (Tullio Solenghi), la terribile Wally (Giselda Volodi) e tutti gli altri specializzandi sono tornati ad animare le sale autoptiche dell’Istituto di medicina legale di Roma. La giovane Alice, come nella prima stagione, nonostante la sua sbadataggine ha un intuito eccezionale e in un modo o nell’altro riesce sempre a risolvere i casi di omicidio. L’Alice che ci ha fatto conoscere Alessia Gazzola è sbadata e spesso assorta nei suoi pensieri, è tormentata sul lavoro dalla Wally, ma è anche innamorata. Di chi fatichiamo ancora a capirlo, ma molto probabilmente, come abbiamo potuto intuire già alla fine della prima stagione, CC le ha rapito il cuore. Sarà davvero Claudio a conquistare Alice o arriverà qualcuno a frenare l’amore tra i due?

L’allieva 2: la replica della prima puntata online e in tv

Se avete perso la prima puntata de L’allieva 2, nulla è perduto. La replica dei primi due episodi è, infatti, disponibile online su Rai Play, ma potete anche decidere di rivederla in televisione. Rai Premium proporrà nuovamente la prima puntata domenica 28 ottobre in prima serata. La seconda puntata, invece, andrà in onda su Rai Uno giovedì 31 ottobre, sempre in prima serata.