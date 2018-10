Lino Guanciale ha una nuova fidanzata? L’attore fa chiarezza a Gossipetv

Nuovo amore per Lino Guanciale? Intervista di Gossipetv all’attore

Da quando è finita la storia d’amore con l’attrice teatrale Antonietta Bello, il gossip ha cominciato a pungere Lino Guanciale. Uno degli attori di punta della fiction Rai, amato dalle mamme e dalle nonne ma soprattutto dalle più giovani. Negli scorsi giorni si è parlato di una presunta nuova fidanzata per l’abruzzese 39enne, che nel corso della sua carriera ha sempre cercato di mantenere la massima privacy sulla sua vita privata. Dunque, c’è un nuovo amore nella vita di Lino oppure no? “Assolutamente no, sono solo”, ci ha assicurato il diretto interessato nel corso della conferenza stampa de L’Allieva 2, dove Lino è tornato a recitare accanto ad Alessandra Mastronardi. L’alter ego di Claudio Conforti ci ha tenuto a smentire qualsiasi tipo di pettegolezzo, rimarcando ancora una volta la sua massima dedizione al lavoro. E sì, perché Lino si dà parecchio da fare: basti pensare che solo questa stagione è protagonista di altre due fiction – Non dirlo al mio capo 2 e La porta rossa 2 – e presto tornerà a teatro, per una tournée insieme a Gabriella Pession.

Lino Guanciale vita privata: solo tanto lavoro per l’attore

Dopo la fine della storia con Antonietta Bello – durata dieci anni e terminata di comune accordo – Lino Guanciale sta vivendo un momento di singletudine. L’uomo è più che mai concentrato sulla sua carriera, che procede a gonfie vele. Ma che a volte può rivelarsi troppo stressante. Per 15 mesi di fila Lino non ha staccato la spina, tanto che ha già deciso di prendere una pausa dalla tv. Ovviamente non smetterà di recitare: si concentrerà su altri progetti, come il teatro, e un viaggio in Patagonia, un sogno covato a lungo.

Le dolci parole di Lino Guanciale per l’ex fidanzata

“La mia ex fidanzata resta una persona importante nella mia vita. Una donna e un’attrice che stimo molto”, ci ha detto Lino Guanciale. Parole dolci che Antonietta ha ricambiato qualche giorno fa, con un post su Instagram.