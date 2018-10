Lino Guanciale e le dolci parole per l’ex fidanzata: Antonietta Bello risponde

Lino Guanciale e Antonietta Bello: finalmente parla anche l’attrice

Antonietta Bello ha finalmente rotto il silenzio sulla fine della storia d’amore con Lino Guanciale. L’attrice teatrale non ha spiegato i motivi che l’hanno allontanata dal collega dopo dieci anni insieme ma lo ha semplicemente ringraziato per le sue ultime dichiarazioni. Il protagonista di Non dirlo al mio capo e L’Allieva ha infatti parlato dell’ex fidanzata usando parole dolci e di stima. “Antonietta e io ci siamo lasciati di comune accordo. Abbiamo valutato che fosse la scelta migliore per entrambi. Però, siamo rimasti in ottimi rapporti: Antonietta resta una persona molto importante nella mia vita. È una donna, un’attrice, che stimo moltissimo”, ha detto l’abruzzese. Nelle ultime ore Antonietta ha replicato su Instagram, dove ha riportato le dichiarazioni dell’ex e aggiunto: “Lo stesso vale per me verso Lino, al quale anche oggi, come sempre regalo un sorriso”.

La storia d’amore tra Lino Guanciale e Antonietta Bello

Antonietta Bello e Lino Guanciale si sono conosciuti all’Università di Venezia, dove Guanciale teneva un corso di recitazione. Grazie all’attore di Che Dio ci aiuti la Bello ha scoperto questa passione e deciso di diventare attrice. Per anni hanno mantenuto un semplice rapporto d’amicizia, soprattutto perché l’interprete era impegnato con un’altra persona. Le cose sono cambiate successivamente, quando la giovane ha chiesto aiuto al collega per un esame da sostenere al Teatro Stabile di Genova. Travolti dalla passione Antonietta e Lino non si sono più lasciati e sono stati insieme per ben dieci lunghi anni. Una storia vissuta nel massimo riserbo, lontana da gossip e paparazzi.

Nuova fidanzata per Lino Guanciale dopo Antonietta Bello?

Intanto nell’ambiente dello spettacolo si parla di una nuova passione amorosa per Lino, che vuole prendersi una pausa dalle fiction Rai per lavorare in teatro. “Vita privata? A questa domanda preferisco non rispondere”, si è limitato a dichiarare l’attore qualche giorno fa.